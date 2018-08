Fondo de la Soja: “Si Nación no puede financiarlo, las provincias menos”

Tras la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario, que estaba destinados para la ejecución de obras de distintas envergadura, el ministro de Economía provincial, Emiliano Estrada, se reunió con los jefes comunales de toda la provincia en el Foro de Intendentes, sito en Leguizamón 2060.

En ese marco, manifestó que “si Nación no es capaz de financiarlo, desde ya que las provincias no se van a poder hacer cargo”. No obstante, aclaró que la idea es empezar a dialogar en el marco de una Argentina más previsible. “Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos posibles de la provincia para poder tener el menor impacto posible”, sostuvo.

El funcionario dijo que la decisión del gobierno nacional es unilateral y vulnera las leyes de presupuesto nacional y provincial. “En ese marco de falta de seguridad jurídica, y de imprevisibilidad, se hace muy complejo, lo que estamos haciendo es cargarle absolutamente todo el ajuste a la gente”, dijo.







Sobre la situación fiscal de la provincia, explicó que si bien hoy la provincia está trabajando con equilibrio fiscal, lógicamente si la Nación cada dos semanas les quita recursos, se hace imposible que la provincia pueda hacer frente a eso.

Por otro lado, manifestó que acompañarán con propuestas el presupuesto 2019, principal herramienta de gestión del gobierno nacional. “Creo que es momento de poder escuchar que propuestas tenemos desde las provincias, de la oposición, para evitar que se sigan cometiendo errores como los que se han venido cometiendo”, aseveró.







Entre las propuestas, consideró necesario dejar de trabajar únicamente sobre el gasto, y empezar a discutir alternativas que tengan que ver con mayor recaudación y crecimiento de la economía. “Vemos con muchísima preocupación que todas las soluciones que se quieran buscar a estos problemas tengan que ver con recortar gastos y con tomar deuda, ese combo no es sano y saludable para los próximos años de la argentina”, dijo.

Con respecto a la obra pública, dijo que van a trabajar con el ministro de Obras Públicas para ver como se elabora el presupuesto provincial. “Sin duda vamos a tener obra pública financiada por la provincia, pero bueno queremos dar un poco de previsibilidad si el gobierno nacional nos sigue poniendo imprevisibilidades como estas se va a hacer muy complejo poder pensar en un presupuesto 2019 hasta antes de diciembre”.

Por último, señaló que la fiscal de la provincia está trabajando con otros para analizar un posible amparo contra la eliminación del Fondo de Soja.