La rutina de Rocío Guirao Díaz para que se vea ¡así de bien!

Rocío Guirao Díaz (34) se paseó por las playas de Ibiza con una figura envidiable y confiesa "Estoy mejor ahora que a los 18 años". Según ella la genética no tiene que ver con su estado físico y confiesa que se trata de disciplina.

–Después de tres embarazos, ¿cómo haces para mantener esa figura?

–¿Viste? ¡Estoy mejor ahora que a los 18 años! (carcajadas). Después de los treinta entendí que la mejor manera de estar bien es entrenando. Lo hago cinco veces por semana, una hora por día.







–¡Qué conducta!

–Ojo, me cuesta bastante… Pero es la única forma. Yo imagino que la gente mira las fotos y dice: "¡Mirá la genética de esta chica! ¡No engorda!". Y no, nada que ver… ¡Me mato entrenando!

–¿También te cuidás con las comidas?

–En la semana sí. Trato de comer ensaladas, pollo, pescado, una dieta bastante sana. Eso sí: los fines de semana me doy mis gustitos y como de todo. ¡Si entrenás cinco días seguidos y no podés comer un chocolate sin culpa, no es vida!