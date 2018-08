Macri: "Me dicen que no me conviene que Cristina vaya presa"

El presidente Mauricio Macri se refirió este domingo sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner termine detenida en el marco de la causa que investiga una supuesta red de corrupción durante los 12 años que duraron los gobiernos kirchneristas, y aseguró: "Muchos dicen que no me conviene. Pero yo no hago lo que me conviene a mí, sino lo que le conviene al país, y lo que le conviene es que haya un sistema judicial independiente; que no esté manipulado para que sucedan o no las cosas".







En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en la senal CNN, el Jefe de Estado afirmó que la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "le conviene y es fundacional para la Argentina". "En la Argentina, en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix", ironizó.

"Estoy muy contento que sea en mi presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina", reconoció Macri, al tiempo que ratificó su pedido que el Congreso apruebe la ley de Extinción de Dominio.