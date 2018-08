Figallo: "Siempre tuve el sueño que iba a volver a Los Pumas"

El partido del sábado ante Sudáfrica marcó el inicio de un nuevo ciclo para el salteño en los Pumas. "Fue algo muy lindo volver a vestir la celeste y blanca. Me sentí como si fuera un pibe otra vez, sentí que estaba debutando de nuevo en los Pumas. Con muchos nervios, como si fuera la primera vez. La noche anterior tuve que tomar una pastilla para dormir", confesó a la prensa en los pasillos del Kings Park Stadium tras la derrota 34-21.

Chipi Figallo le ganó la titularidad a una leyenda como Martín Scelzo en el Mundial 2011 y se adueñó de la número 3 de los Pumas. En el Rugby Championship 2013, no obstante, se resintió de una lesión en el cuello que cerca estuvo de terminar con su carrera. Volvió antes del Mundial 2015, pero en la preparación se lesionó la rodilla y quedó afuera de la convocatoria inicial. La lesión de Nahuel Tetaz Chaparro le abrió la puerta para jugar los últimos dos partidos y ser parte de aquel histórico cuarto puesto.

En sus inicios en el seleccionado llegó a formar el scrum hombro a hombro con Mario Ledesma, a quien luego tuvo como entrenador de forwards en Montpellier (donde también estaba Agustín Creevy) y quien hoy logró encontrar un resquicio en la veda que impide a los jugadores que actúan en Europa representar al seleccionado y aduciendo falta de recambio en el puesto logró que la UAR cediera y lo convocó.

"En junio había habido un primer contacto, pero quedó en la nada, y después me llama Nico [Fernández Miranda] y me dijo que sí, que se iba a dar, que estaban peleando mucho, así que empecé a hablar con el club", recuerda Figallo. "Cuando Nico dijo 'se da en serio', la verdad que me puse muy contento. Llamé a Salta para avisarle a mi familia, que no cuenten porque todavía no había salido, pero no podía más de la emoción y de la alegría."

"Sentí que estaba debutando de nuevo en los Pumas"

Pese a que no llegaba en condiciones físicas ideales, ya que en su club Saracens se encontraba en la última etapa de la pretemporada, tuvo una destacada actuación y un gran despliegue. Asestó 11 tackles (no erró ninguno), pescó una pelota y siempre estuvo involucrado en el breakdown. Aunque terminó algo cansado (se lo vio elongar las pantorrillas dentro de la cancha), jugó 63 minutos.

"Me sentí bien. Me queda el gustito amargo del scrum, que todavía no lo pudimos trabajar mucho", aceptó Figallo. "Falta un poquito ahí para realmente imponernos. Dijimos que lo íbamos a hacer y no pudimos, así que nos queda como pendiente para el partido que viene."

-¿Qué es lo que más disfrutaste de esta semana que volviste a compartir con los Pumas?

-Por haberme sumado el lunes y tratar de incorporar en poco tiempo todos los conceptos que los chicos vienen trayendo desde hace rato, fue una semana intensa en lo mental.

-¿Qué análisis hacés de la derrota?

-Las ganas estuvieron. Desde el minuto cero hasta el minuto 80 nos cagamos a palos. En cuanto a la obtención, perdimos muchas pelotas en el line-out y algunas en el scrum. La verdad es que entrenamos muy poco, recién esta semana nos juntamos. Sabíamos que ellos iban a trabajar hacia el izquierdo y lo que teníamos que hacer era ya estar adelante en la entrada y no lo pudimos hacer. No hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos que ver las imágenes, tanto del scrum, el line-out donde perdimos muchísimas pelotas y la limpieza del ruck. Sabíamos que venían con Marx, Kolisi y Louw, pero los dejamos meterse un par de veces. Una gran falencia en la que tenemos que trabajar muchísimo esta semana.

-También debe ser difícil con tan pocos entrenamientos que tuviste con el equipo.

-Hay que adaptarse. Son jugadores diferentes. Nahuel [Tetaz Chaparro] cambió de derecho a izquierdo, él también se tiene que adaptar. No son excusas. Tenemos que estar listos para dar batalla el sábado que viene.

-¿Qué rescatás de positivo de esta actuación?

-Positivo me deja las ganas del equipo desde el minuto uno al 80. Los pibes dejaron todo. Sí tenemos muchas cositas a mejorar. Metemos un try, después salida, penal en contra, line y try. Esas cositas tenemos que ser un poquito más precisos a la hora de salir de atrás y después cuando nos pateaban los tres del fondo quedaban muy solos y tenemos que bajar mucho más rápido para darles apoyo, y sobre todo un buen ruck para poder volver a salir.

-¿Físicamente cómo te sentiste?

- Era mi primer partido, venía haciendo la pretemporada con Saracens pero todavía no había jugado. En ese sentido, ya está, el primer partido pasó. Tenemos un gran staff de entrenadores, que si yo estoy pensando en eso, ellos ya lo pensaron mil veces. Ahora tenemos que enfocarnos en el trabajo de esta semana. Sabemos dónde tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que hacer y a salir con el cuchillo entre los dientes para salir a ganar.

-Desde 2013 este fue apenas tu tercer partido en los Pumas ¿Sentís que puede haber sido el comienzo de una nueva etapa?

-Ojalá. Depende del entrenador. Mis ganas siempre están y siempre estarán.

-¿Va a ser distinto jugar en casa?

-Siempre es distinto. Por ahora rever los errores y las cosas a mejorar y de cabeza en Mendoza a ganarles a estos tipos. Mi familia va ir desde Salta, aunque primero tienen que dar el equipo. Por lo pronto vamos por lo primeros que es laburar y mejorar lo que tenemos que hacer.

-¿Fue difícil la negociación con Saracens?

-Siempre es un tire y afloje. Por ahora me dejaron para estos dos partidos y veremos qué pasa con el correr del Championship.

-Después del partido en Mendoza hay una semana libre y regresás a Inglaterra. ¿Te podrían habilitar para los partidos con Nueva Zelanda y Australia?

-No sé bien exactamente cómo es. Se está planteando, se está hablando, será un tire y afloje entre la UAR y los clubes.

Vuelve De la Fuente, se suma Bosch

El regreso del recuperado Jerónimo de la Fuente y la confirmación de la convocatoria para Facundo Bosch (Agen) son las principales novedades en la lista de 30 jugadores que designó Mario Ledesma para preparar la revancha ante Sudáfrica el sábado en Mendoza. También se sumaron Santiago Álvarez Fourcade (CASI) y el juvenil Santiago Carreras (Córdoba Athletic). La convocatoria de Bosch, ex hooker de CUBA, responde a la lesión de Julián Montoya y es el segundo caso en que un jugador de Europa es habilitado, luego de Figallo. Bosch había estado en el plantel de los Pumas en junio de 2016, aunque no llegó a debutar. De los 28 que viajaron a Durban no están Sebastián Cancelliere ni Matías Orlando, que se lesionaron durante la semana.

Fuente: La Nación