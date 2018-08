"Gordazo": tras el escándalo en Mendoza, la humorista salteña Mar Tarrés escrachó a un boliche en Córdoba

La actriz y comediante Mar Tarrés escrachó a un boliche de Córdoba que no la dejó pasar por su aspecto físico, en una campaña que denominó “Gordazo”. El episodio se dio días más tarde de un escándalo similar que Tarrés protagonizó en Mendoza.

“Nos vinimos a Cruz, el boliche más discriminador de Córdoba a hacer el primer ‘Gordazo’, la primera campaña antidiscriminación en la puerta de los boliches. Y no nos dejaron pasar. Y miren hasta el final lo que nos dice el patovica. Vinimos hasta acá solo para mostrarles cómo se maneja el boliche más discriminador de Córdoba”, escribió en Facebook.

De acuerdo a su testimonio registrado en video, la humorista se enfrentó tanto a la gente del boliche Cruz, ubicado en la zona del Chateau, como a personas que estaban esperando para ingresar. “Queremos entrar”, reclaman las chicas en el video, mientras hablan de “dedocracia” y de falta de respeto al orden de llegada en la entrada del local bailable.

“Fui a este boliche sólo para mostrarles cómo hace muchos años sucede esto en Córdoba y el Inadi no hace nada. No sigamos permitiendo la discriminación, en ningún boliche. Todos tienen derecho a tener las mismas posibilidades para ingresar”, publicó, aparentemente enojada, la actriz.

Días atrás, Mar Tarrés protagonizó un episodio similar en Mendoza. Subió a Facebook un video que se viralizó rápidamente: denunció que en un bar de Ciudad la discriminaron por su peso.

“¿Nos están cobrando por kilo? A las flacas no les cobran. Terminamos pagando, entramos. Se acercaban un montón de mujeres a sacarse fotos conmigo, todas nos dijeron que no pagaban. No me interesa pagar, pero que hagan esta discriminación me indigna”, contó en aquel momento.