Un día se terminó la racha de Boca como líder del fútbol de Primera

Boca ganó 4-2 el superclásico ante River en el Monumental el 11 de diciembre de 2016 y así se subió a la punta del campeonato. Desde entonces, pasaron 617 días en los que el fútbol argentino siempre tuvo al Xeneize arriba de todos en la tabla de posiciones.

Hasta que llegó Estudiantes. El Pincha le ganó 2-0 al equipo de Guillermo Barros Schelotto en cancha de Quilmes y, transcurridas apenas dos fechas de la Superliga, Boca no aparece en la cima por primera vez en poco más de un año y ocho meses.

Fueron 46 fechas que llevaron al equipo de La Ribera a alzarse con dos títulos de Superliga. 30 victorias, nueve empates y siete caídas, y dejaron atrás el récord que ostentaba el Boca de Carlos Bianchi de 39 partidos como líder entre 1998 y 1999.

Si bien no es preocupante, ya que el certamen recién comienza, la derrota no le sentó bien al Xeneize, que no traía el mejor funcionamiento, pero los resultados acompañaban.