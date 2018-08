Plan Área Centro: La segunda etapa avanza y desde el municipio buscan asegurar los fondos

Desde fines de julio, la segunda etapa de obras del Plan Área Centro se ejecuta en Capital con fondos nacionales. Por esto, en las últimas semanas, el intendente Gustavo Sáenz ha buscado garantizar la continuidad de los trabajos realizando gestiones en Buenos Aires. Desde el área técnica de la Municipalidad se informó a El Tribuno que avanza a buen ritmo la segunda etapa del área centro sobre calle Pueyrredón, en el tramo comprendido entre Caseros y avenida Belgrano.

Daniel Vidal, inspector a cargo de las obras, indicó: "En la primera cuadra empezamos el pasado 23 de julio y hay avance general del 50 por ciento. Se hizo el recambio completo de la red cloacal, se instalaron ductos para el sistema eléctrico y se cambió la red de agua potable con los poliductos. Una vez finalizado se trabajará con el recambio de la base con 40 centímetros de suelo nuevo, construcción del paquete estructural para el hormigón, colocación del adoquinado, veredas, instalación de bolardos, rejillas para los desagües pluviales e instalación de cestos para residuos".







En la segunda cuadra se ejecutarán trabajos similares, “se comenzó el 30 de julio con la delimitación del sector a intervenir, teniendo especial cuidado con el museo Pajarito Velarde. Esta semana avanzamos un 35 por ciento de lo planificado con demolición y apertura de zanjas para los poliductos", señaló.

Una dura pelea por los fondos

La segunda etapa de la obra del área centro tiene un punto clave: la realización del canal de calle España, para mitigar las inundaciones en ese sector del centro de la ciudad.

En la semana, el intendente Gustavo Sáenz se había mostrado muy inquieto por la fuente de financiamiento para la realización del canal. “En 2016 firmamos (con Nación) por un monto determinado para la obra, y ahí se preveía que no había redeterminación de obra. Ellos me dicen que las obras las firmaron sin redeterminación. Y yo les contesto, pero ustedes dijeron que no iba a haber inflación”, dijo el intendente.

Además, agregó: “El canal España fue licitado en 2016 y estamos a mitad del 2018, ya pasaron dos años, y el monto por el que fue licitado no tiene nada que ver con lo que ahora cuesta hacer esa obra. Me interesa terminar el canal España. Es un compromiso que asumimos”.

Con el ajuste que lleva adelante la Casa Rosada, son muchas las obras que se pueden resentir en distintos puntos del país, y Salta no es la excepción.