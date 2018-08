Para Duhalde, el allanamiento a Cristina “es una pérdida de tiempo”

El ex presidente de la Nación expresó que si bien votaría a favor de la medida judicial, difícilmente encuentren algo en unos allanamientos tan anunciados. “Son todas cosas para la televisión”, disparó. Mirá el VIDEO

Por tercera vez consecutiva, el Senado intentará aprobar hoy el pedido de allanamiento de los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa que investiga los presuntos pagos de coimas en la obra pública durante los gobierno kirchneristas.

Al respecto, Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación, ante las cámaras de InformateSalta, señaló que si bien votaría a favor de la medida judicial, difícilmente encuentren algo en unos allanamientos tan anunciados. “La verdad que no tiene importancia son todas cosas para la televisión hay que trabajar menos para los medios y más efectivamente, y no perder tiempo en estas cosas, qué van a encontrar”, dijo.

Por otro lado, manifestó sentirse defraudado por Néstor Kirchner, a quien apoyó para llegar a la presidencia en 2003. “Nunca uno debe arrepentirse de las cosas que hace creyendo en ellas, yo estaba muy bien en ese momento, y bueno pudimos sacarlo presidente, me gustaba su estilo pero no sabía sus costumbres, nunca peleé, pero le recriminé estas cosas”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a los casos de corrupción durante el gobierno kirchnerista y dijo que nadie desconocía lo que sucedía. “Yo la verdad que estaba ocupado en otras cosas, pero quienes estuvieron en el gobierno o cerca fueron una especie de cómplice porque nadie lo ignoraba”, finalizó.