Una guardiacárcel y su ex imputados por golpear y dañar mentalmente a sus hijos

Una guardiacárcel y su ex marido fueron imputados por lesiones agravadas por el vínculo luego de que tras denuncias cruzadas, la fiscal Ana Inés Salinas, descubra que sus hijos de 11 y 5 años fueron sometidos a golpizas y maltrato psicológico.

Según informaron fue el hombre quien acusó formalmente a la guardiacárcel por haber golpeado en el estómago a su hijo hasta dejarlo sin poder respirar, el motivo habría sido por no haber hecho las tareas. Además aseguró que en el 2015 la mujer fue notificada de una prohibición de ejercer actos de violencia hacia sus hijos.

Así inició la investigación, la fiscal corroboró que la medida existe, pero para su sorpresa descubrió que el hombre también tiene una medida de esa naturaleza, allí comenzó a sospechar de que ambos estaban sometiendo a duros castigos a sus hijos.







Por sus declaraciones cruzadas, la fiscal ordenó que ambos niños declaren en Cámara Gesell, sus relatos fueron conmovedores. El menor de ellos dijo que “cuando no hacen las tareas de la escuela o se portal mal su mamá les pega con el cinto, a él y a su hermano, no al bebé”.

Agregó que: “Una vuelta su papá le pegó en la cola y lo mordió en el pecho y a la marca ya no la tiene. Que en ese momento él quiso pintar el labio de su papá y él le mordió en el pecho. Que cuando su papá le pegó en la cola, su mamá le mandó un mensaje a su papá porque su cola estaba morada”.

Su hermano mayor, de once años relató: “el día del hecho no hizo las tareas, sus hermanos hicieron renegar a su mamá, entonces cuando se enteró de que él no había hecho las tareas le pegó. Que su mamá lo golpeó en la panza y lo dejó sin aire”.







Por otra parte, indicó que “su papá es malo y le pega. Que su papá una vez le pegó en las piernas con el cinto porque no iba a hacer la Comunión. Que su mamá se enteró porque su papá le contó y ella no hizo nada. Que le tiene miedo a su papá porque le pega.”.

Ante todo los datos obtenidos la fiscal decidió imputarlos a ambos, quienes se abstuvieron de declarar.