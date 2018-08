Intento de secuestro en Embarcación: "Me siento vulnerable e impotente"

El pasado lunes, una familia de Embarcación sufrió uno de los peores sustos de su vida. Su niño de 3 años se encontraba jugando en la puerta de su casa de Villa Cazalbón cuando un grupo de gitanos se acercaron con supuestas intenciones de secuestro. El padre del menor, Edgardo Sarmiento, relató su sucedido a InformateSalta.

El pasado lunes se levantaron alrededor de las 10 de la mañana y abrieron el portón para empezar con su venta de pescado. “Cuando nos levantamos, abrimos el portón y como este es un pueblo tranquilo. Mi hijo salió a jugar con su primito a la vereda, estaban jugando en la vereda mía, en un montículo de arena, cuando vi pasar por primera vez una camioneta con cuatro hombres que decían ofrecer una ventana y una puerta. Que te vas a imaginar vos lo peor ” manifestó Edgardo.

Mientras los niños jugaban en la vereda, Edgardo junto a su padre y cuñado trabajaban en la casa de su hermana, a pocos metros de la suya, haciendo tareas de albañilería y reparando un alambrado.

Continuando en su relato, dijo a InformateSalta que alrededor de las 11: 40, recibió un llamado de un cliente para presupuestar un trabajo de plomería y al regresar de hablar por teléfono se cruzó nuevamente con la camioneta a la vuelta de su casa.“Yo salgo cerca de las 12, cuando volvía ya a mi casa la cruzo de nuevo a la camioneta, ya por tercera vez" agregó.

Más tarde, y luego de haber almorzado, él volvió a salir para hacer otro presupuesto y cuando llegaba a su casa para buscar a su hijo mayor y su sobrino para ir a río, vuelve a ver a los gitanos. En ese momento él le pide a su sobrino que mire a los pequeños, en eso el joven le grita que el nene estaba hablando con los hombres de la camioneta, mientras jugaba en la arena.







“Cuando estábamos almorzando, había otro muchacho en el centro que quería que le tome las medidas. Me voy y cuando iba llegando a mi casa, dejo el auto afuera, me bajo y miro hacia las vías y venía de nuevo la camioneta, y yo le digo a mi sobrino, Alejo, - ahí vienen los gitanos de nuevo fíjate los chicos ahí están afuera, no los vayan a alzar - y él sale y en cosa de 5 segundos pega un grito - tío, tio, los gitanos lo están hablando a M...- ” recordó a InformateSalta.

En ese momento, Edgardo Sarmiento salió a increparlos mientras circulaban con la camioneta en primera, y les reclamó por qué se acercó a su hijo. Uno de los cuatro sujetos le dijo que era porque casi lo atropellan. Molesto él, les pidió que no vuelvan a pasar por ahí, y fue en es momento que uno de los sujetos, que iba sentado atrás lo amenaza con dispararle y le enseña algo en la cintura.

Ante esto el hombre tomó una piedra y la arrojó para que se detengan pero se fueron rápidamente. Por lo tanto, tomó su moto y los trato de alcanzar pero no fue posible.







Finalmente la Policía tomó su relato, más tarde con la denuncia radicada y los datos aportados se logró localizar y detener a los sujetos en Colonia Santa Rosa.

En estos momentos, su familia está asustada y su esposa no quiere que los chicos salgan solos. Él dijo sentirse vulnerable e impotente, ya que cree que los sujetos saldrán libres al no haber llegado a concretar el hecho.