Siete paisajes de Salta siguen en carrera por las siete maravillas argentinas

La campaña 7 Maravillas Naturales Argentinas anunció hoy cuáles son los 77 íconos naturales que fueron preseleccionadas, con un proyecto que continúa reforzando su esencia: la búsqueda de generar conciencia sobre la importancia del patrimonio natural del país. De Misiones clasificaron para la última etapa de votación final: la Selva Misionera, Saltos del Moconá, Minas de Wanda, Saltos y Cascadas de Misiones.

En este sentido, Carlos Vetere, CEO de 7 Maravillas Argentinas, explicó: “Estamos muy contentos con los resultados de la campaña, vemos una recepción muy positiva por parte de la gente, quienes se sienten muy identificados con la idea de preservar nuestra herencia natural y de difundirlas como parte de nuestra identidad, de lo que somos como argentinos, a nivel nacional e internacional”.

A partir de ayer, un panel de expertos evaluará los preseleccionados y elegirán a las 28 finalistas, que serán anunciadas el próximo viernes 7 de septiembre y dará lugar a una nueva instancia de votación final, de la misma resultarán las 7 finalistas para abril de 2019.

Las 77 que siguen en juego:

Refugio de Vida Silvestre “La Aurora” del Palmar, Entre Ríos

Parque Nacional Baritú, Salta

Parque Nacional Calilegua, Jujuy

El Impenetrable, Chaco

Parque Nacional Tierra del Fuego, Tierra del Fuego

Bosques de Yacanto, Córdoba

Selva Las Yungas Tucumanas, Tucumán

Selva Misionera, Misiones

Parque Nacional Los Alerces, Chubut

Parque Nacional Los Arrayanes, Neuquén

Cono de Arita, Salta

Monumento Natural Bosques Petrificados, Santa Cruz

Ojos de Mar, Salta

Piedra Parada, Chubut

Salar de Pocitos, Salta

Ojos de Campo, Catamarca

Dunas de Tatón- Fiambalá, Catamarca

Desierto y Salar del Diablo, Salta

La Botella y el Monje, La Rioja

Parque Provincial de Ischigualasto, San Juan

Dunas del Nihuil, Mendoza

Minas de Wanda, Misiones

Campo de Piedra Pómez, Catamarca

Parque Nacional Talampaya, La Rioja

Salinas Grandes, Jujuy

Cajón del Azul, Río Negro

Laguna y Cascadas del Atuel, Mendoza

Pozo de las Ánimas, Mendoza

Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro/Neuquén

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz

RNF. Reserva Natural Formosa, Formosa

Área Natural Protegida Malabrigo, Entre Ríos

Refugio de Vida Silvestre Los Ñanduces, Buenos Aires

Reserva Natural Finca Yuchancito, Salta

Llanura Pampeana, Bs.As/La Pampa/Córdoba/Sta. Fe

Reserva Natural Privada Cambá Trapo, Corrientes

Campo del Cielo, Chaco

Reserva Toropí, Corrientes

Reserva Natural Espinillo Bravo, Córdoba

Parque Luro, La Pampa

Delta del Paraná – Refugio Delta Terra, Buenos Aires

Barrancas de Empedrado, Corrientes

Isla Pingüino, Santa Cruz

Parque Nacional Monte León, Santa Cruz

Isla de los Pájaros, Ushuaia – Tierra del Fuego

Acantilados y Playas de Mar del Plata, Buenos Aires

Cabo Blanco, Santa Cruz

Playa de Monte Hermoso, Buenos Aires

Isla de Los Estados, Tierra del Fuego

Malvinas, Tierra del Fuego

Playas de Las Grutas, Río Negro

Georgias del Sur, Tierra del Fuego

Parque Submarino Costero Chubut, Chubut

Punta Pardelas, Chubut

Penísula Valdés, Chubut

Tafí del Valle, Tucumán

Volcán Lanín, Neuquén

Campos de Trevelin, Chubut

Cerro Fitz Roy/Cerro Chaltén, Santa Cruz

Cerro Aconcagua, Mendoza

Serranías del Hornocal – Humahuaca, Jujuy

La Paleta del Pintor, Jujuy

Cerro de Los Siete Colores, Jujuy

Río Arrayanes, Chubut

Laguna de los Pozuelos, Jujuy

Cañón del Río Juramento, Salta

Salto del Agrio, Neuquén

Laguna Esmeralda, Tierra del Fuego

Río Mina Clavero, Córdoba

Laguna del Diamante – Volcán Maipo, Mendoza

Bañado “La Estrella” de Las Lomitas, Formosa

Saltos y Cascadas de Misiones, Misiones

Mar de Ansenuza, Córdoba

Arroyo Turquesa, San Juan

Esteros del Iberá, Corrientes

Saltos del Moconá, Misiones

Termas del Jordán, Calilegua – Jujuy

¿Quiénes conforman el Panel de Expertos?



Chairman del Panel de Expertos

Jean Paul de la Fuente, director de la Fundación New7Wonders, organización internacional responsable de las campañas de votación que eligen maravillas alrededor del mundo. También es el encargado de coordinar el desarrollo de las numerosas actividades de New7Wonders alrededor del mundo, como el de 7 Maravillas Naturales Argentinas.

Miembros:

Marcelo Almada, periodista y experto en medios digitales, director general de Misiones OnLine, CEO del Programa de Promoción Internacional “Cataratas del Iguazú” en la elección de 7 Maravillas Naturales del Mundo (Misiones).

Constanza Ceruti, investigadora del CONICET, profesora titular de la Universidad Católica de Salta y de la USAL y directora (ad-honorem) del Instituto de Investigaciones de Alta Montaña (UCS). Se dedica a la arqueología de alta montaña; es la única especialista femenina en este campo en la Argentina. Es miembro de diversas sociedades científicas, incluyendo la Society of Woman Geographers y el Explorers Club de Nueva York.

Aldo Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo; presidente del Instituto de la Calidad Turística Argentina, presidente de la Asociación de Hoteles de la República Argentina (AHT). Experto en hotelería y destinos turísticos del país, promotor de la actividad y presidente de la Federación Sudamericana de Turismo (Fedesud).

Eduardo Sánchez, cineasta. Director de cine, documentalista multipremiado en la Argentina y en el exterior. Ganador de tres premios Martín Fierro y del Cóndor de Plata. Miembro fundador de DOCA y de ADN, Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de Argentina, entidad de la que formó parte de su comisión directiva. También realiza tutorías para la realización de proyectos elegidos por el INCAA.

Bibiana Vilá, bióloga FCEN-UBA, profesora en la Universidad de Luján. MIDORI Prize for Biodiversity por la AEON Environmental Foundation de Japón. Investigadora principal del CONICET y representante del Comité para el Desarrollo Sustentable. Miembro del MEP (Multidisciplinary Expert Panel) y de IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) de las Naciones Unidas.

Florian Von der Fecht, el fotógrafo de paisajes más reconocido del país. Ha dedicado sus últimos 30 años a captar y difundir las imágenes más extraordinarias e impactantes de cada rincón de la Argentina. Alumno de Pedro Luis Raota, se consolidó profesionalmente en Alemania y regresó a la Argentina para dedicarse de pleno a la actividad artística y exploratoria del país, lo cual lo ha llevado a recorrer más de 1 millón de kilómetros de rutas argentinas.