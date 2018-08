Cristina Kirchner: "Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable"

La ex presidente Cristina Kirchner puso en duda los testimonios de los arrepentidos que prestaron testimonio en la causa de los cuadernos de las coimas al tomar la palabra en el Senado, durante el debate por los allanamientos a sus propiedades pedidos por el juez federal Claudio Bonadio, indicó Infobae.

Asimismo, en un fuerte discurso con críticas a la gestión del Gobierno, afirmó: "No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina".







"¿Ustedes creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad?", sostuvo la senadora de Unidad Ciudadana, que estuvo a cargo del cierre de su bloque.

Y agregó: "¿Ustedes creen que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003? ¿En serio creen que se produjo esa reunión tal cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo se carteliza la obra pública? En la Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo, ¿me van a decir en serio?".

También apuntó contra el manejo judicial de la causa: "Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que Stornelli y Bonadio van a amenazar con meter presos. Hoy venía para acá y un conocido letrado, apoderado de un empresario detenido, decía que están amenazando y los hacen decir cualquier cosa. Y que su defendido en unos días iba a mentir y a acusar a alguno para que lo dejen en libertad".







Luego, la ex mandataria aprovechó para endilgarle a Cambiemos la investigación en su contra por los aportantes truchos de la última campaña: "Los empresarios nos aportan a nosotros y los beneficiarios de la AUH a ustedes. Hay dos mil ciudadanos de carne y hueso, no fotocopias, inclusive algunos miembros de Cambiemos como el intendente de Mar del Plata que dice que los aportes es mentira, que no hicieron".

Aquí, se dirigió a Esteban Bullrich y Gladys González, aunque sin mencionarlos: "¿De dónde salieron los fondos de dos legisladores que están sentados igual que yo por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias, por testimonios, por auditoria de la Cámara Nacional Electoral, que además se detectaron aportes de empelados de empresas que se decidieron aportar todos al mismo tiempo y las mismas cantidades y antes habían recibido por parte de las empresas".