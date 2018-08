Clásico salteño en la 3ra fecha del Federal A

Hace instantes se confeccionó el fixture del torneo Federal A, que comenzará el 9 de septiembre próximos, con la participación de Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, representantes salteños, en la zona 4. En la primera fecha, el santo será local frente a Zapla, mientras que el albo jugará de visitante ante Crucero del Norte en Misiones.

En el sorteo que se efectuó esta tarde en el Consejo Federal, se dispuso que el clásico salteño, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro, lo protagonizarán en la tercera fecha, con la localía a favor del primero

El fixture:

Zona 4

1° fecha - 09/09

Juventud vs. A.H. Zapla

San Jorge vs. San Martín (F)

Crucero vs. Gimnasia

Chaco F.E. vs. Boca U.

Libre: Sarmiento

2° fecha - Sábado 15/09

Boca U. vs. Crucero

San Jorge vs. Gimnasia

San Martín vs. Juventud

Sarmiento vs. A.H. Zapla

Libre: Chacho F.E.

3° fecha - Miércoles 19/09

Sarmiento vs. S. Martín (F)

Juventud vs. Gimnasia

San Jorge vs. Boca U.

Crucero vs. Chaco F.E.

Libre: A. H. Zapla

4° fecha - 23/09

Chaco F.E. vs. San Jorge

Boca U. vs. Juventud

Gimnasia vs Sarmiento

S. Martín (F) vs. A.H.Zapla

Libre: Crucero del Norte

5° fecha - 30/09

A. H. Zapla vs. Gimnasia

Boca U. vs. Sarmiento

Juventud vs. Chaco F.E.

San Jorge vs. Crucero

Libre: San Martín(F)

6° fecha - Sábado 06/10

Crucero vs. Juventud

Chaco F.E. vs. Sarmiento

Boca U. vs. A. H. Zapla

Gimnasia vs. San Martín (F)

Libre: San Jorge

7° fecha - Miércoles 10/10

San Martín (F) vs. Boca U.

A. H. Zapla vs. Chaco F.E.

Sarmiento vs. Crucero

Juventud vs. San Jorge

Libre: Gimnasia

8° fecha - 14/10

San Jorge vs. Sarmiento

Crucero vs. A. H. Zapla

Chaco F.E. vs. San Martín

Boca U. vs. Gimnasia

Libre: Juventud

9° fecha - 21/10

Gimnasia vs. Chaco F.E.

San Martín (F) vs. Crucero

A. H. Zapla vs. San Jorge

Sarmiento vs. Juventud

Libre: Boca Unidos

10° fecha - 28/10

A. H. Zapla vs. Juventud

San Martín (F) vs. San Jorge

Gimnasia vs. Crucero

Boca U. vs. Chaco F.E.

Libre: Sarmiento

11° fecha - Sábado 03/11

Crucero vs. Boca U.

Gimnasia vs. San Jorge

Juventud vs. S. Martín (F)

A.H. Zapla vs. Sarmiento

Libre: Chaco F.E.

12° fecha - Miércoles 07/11

S. Martín (F) vs. Sarmiento

Gimnasia vs. Juventud

Boca U. vs. San Jorge

Chaco F.E. vs. Crucero

Libre: A. H. Zapla

13° fecha - 11/11

San Jorge vs. Chaco F.E.

Juventud vs. Boca U.

Sarmiento vs. Gimnasia

A. H. Zapla vs. S. Martín (F)

Libre: Crucero del Norte

14° fecha - 18/11

Gimnasia vs. A. H. Zapla

Sarmiento vs. Boca U.

Chaco F.E. vs. Juventud

Crucero vs. San Jorge

Libre: San Martín (F)

15° fecha - Sábado 24/11

Juventud vs. Crucero

Sarmiento vs. Chaco F.E.

A.H. Zapla vs. Boca U.

San Martín vs. Gimnasia

Libre: San Jorge

16° fecha - Miércoles 28/11

Boca U. vs. San Martín (F)

Chaco F.E. vs. A. H. Zapla

Crucero vs. Sarmiento

San Jorge vs. Juventud

Libre: Gimnasia

17° fecha - 02/12

Sarmiento vs. San Jorge

A.H. Zapla vs. Crucero

San Martín vs. Chaco F.E.

Gimnasia vs. Boca U.

Libre: Juventud

18° fecha - 09/12/2018

Chaco F.E. vs. Gimnasia

Crucero vs. San Martín (F)

San Jorge vs. A.H. Zapla

Juventud vs. Sarmiento

Libre: Boca Unidos