Crearon la primera muñeca igual a Nahir Galarza

Se conoció la existencia de un polémico fetiche en las últimas horas. Un hombre oriundo de Rosario le encargó a un escultor, una muñeca con la cara de la condenada a cadena perpetua, Nahir Galarza. Se trata la joven procedente de Gualeguaychú, Entre Ríos, que asesinó a su exnovio, Fernando Pastorizzo.

El juguete de colección tiene los mismos rasgos de la asesina entrerriana y además la vestimenta que Nahir llevaba puesta el día que salió de la cárcel. También cabe destacar, que en una de sus manos tiene un arma y en la otra unas esposas.

Sam, el escultor de la muñeca contó al telefenoticias: "Me encargaron que hiciera la cabeza y el cliente se encargó de ponerle la ropa". Además el hombre contó, "En 20 años fue el pedido más raro que me hicieron. Siempre me encargan personajes de historietas o de películas, esto fue muy extraño".

El especialista explicó detalles de la confección de las facciones de Nahir en el juguete: "La hice con una resina y poxi, que es una especie de masilla que al unirse se endurece. Después, la pinté con acrílico. Para confeccionarla busqué fotos de frente y de perfil de Nahir en internet y la fui copiando".

Sam remarcó "Me encargó la cabeza, él se ocupó de conseguir la misma remera que Nahir tenía en una de las fotos más famosas".

El precio que le cobró por hacer la muñeca de Nahir Galarza, sin la indumentaria, fue de $900.



Por ahora, nadie le ha vuelto a encargar otro modelo de la asesina de Fernando Pastorizzo pero si ha recibido varias consultas, una vez que las fotos se conocieron.

En cuanto al comprador del objeto, se tienen pocos datos, según el escultor le ha encargado varias figuras pero nunca una tan extravagante. De alguna manera Sam, se enteró que el dueño de la “muñeca asesina” se peleó con su novia por este raro y particular objeto.