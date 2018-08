Buscan conocer si la muerte del niño de La Ciénaga tuvo responsables

Familiares de José, fallecido en un voraz incendio, denunciaron que hasta la fecha no les entregaron su cuerpo para despedirse. El fiscal aún espera los resultados de algunas pericias.

Desconcierto. Familiares de José, el niño de dos años que murió en un voraz incendio en La Ciénaga el 11 de agosto, denunciaron que hasta la fecha no les entregaron el cuerpo para poder despedirse. Fuentes consultadas por InformateSalta explicaron que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio trabaja en conocer si la fatalidad tuvo responsables.

Espera los resultados de las pericias practicadas tanto en el cuerpo del niño como en la casa. Además de informes toxicológicos. En los próximos días se conocerán los avances.

Por Nuevo Diario, Natalia Chinchilla denunció horas de angustia y temor ante una posible imputación penal por homicidio culposo y abandono de persona a los padres de la criatura. “Mi hermano está mal en estos momentos", sostuvo y dijo que en la fiscalía no reciben información. “Se cierran, no nos dicen nada, nos dicen que tenemos que esperar la investigación. Igual que con el tema del cuerpito de él no nos entregan todavía. Y es lo que queremos saber, alguna novedad, por qué es que se demora porque ya hace una semana de esto".





Tristemente dijo que una Asesora de Menores e Incapaces visitó a los padres, "esta semana los estuvo visitando una asistente social en la casa de la mamá de ella, donde están parando. Les dijeron que había muchas posibilidades de que les saquen el otro bebé que tienen, que tenían que poner si había hermanos o familiares que se pueden hacer cargo, sino ellos se los tenían que llevar, porque capaz que con ellos no podía estar", relató.

El incendio ocurrió el 11 de agosto en un asentamiento de La Ciénaga, el niño estaba solo, trascendió que sus padres junto a otro bebé habían salido a comprar. Los precarios materiales que componían la casa se consumieron en cuestión de minutos, vecinos desesperados intentaron ingresar pero la explosión de una garrafa terminó con esas posibilidades.