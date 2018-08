El programa de salud ex PROFE se desligó de los reclamos en su contra

Una serie de reclamos contra la ex PROFE, ahora Programa Federal Incluir Salud, se suscitaron en los últimos días entre los salteños, quienes reclaman por la falta de prestaciones como también el retraso de pagos desde hace muchos meses.

Ante esta situación InformateSalta dialogó con Carlos Saravia, coordinador de la Ex Profe en Salta quien respondió a los distintos reclamos. El primero de ellos fue la situación de Gimena, una jovencita de 12 años con parálisis cerebral, internada hace dos años y a quien afirmaban que PROFE no quiere cubrirle la internación domiciliaria. “Ya no sabemos qué hacer, fui tantas veces a la obra social y me cerraron las puertas”, dijo su madre.

“Nosotros no tenemos internación domiciliaria, no existe entre las prestaciones nuestras, de forma tal que no podemos dar algo que no está en nuestras prestaciones”, puntualizó Saravia, agregando que PROFE no es una obra social, sino un programa social.

Pese a esto aclaró que “la internación domiciliaria la hace el hospital, nosotros no”. También recalcó que “cerrarle la puerta, no se la cerramos a nadie”.

Otro caso que aclaró fue el reclamo de transportistas que se dedican al traslado de niños con discapacidad, respecto a una deuda importante de dinero. Según indicaron, los pagos no se realizan desde diciembre de 2017.







“Se les pagó el mes de diciembre y parte de enero, la semana pasada se les pagó, lo que sí se debe es posterior a la fecha”, actualizó Saravia la situación del pago. En cuanto al atraso, subrayó que “Nación todavía no ha mandado la plata, nosotros dependemos de Nación para el pago”.

Finalmente, se refirió a la queja del Centro de Día “Árbol de la vida”, desde donde afirmaban que ex PROFE no les pagaba sus prestaciones desde agosto del año pasado y que estaban desesperados.

No obstante, Saravia informó: “no tenemos ningún Centro con ese nombre que esté dependiendo de nosotros, no que se llame así, tenemos vinculación con otros centros de discapacidad pero no con ‘Árbol de la Vida’”.