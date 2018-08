Sáenz entregó becas por mejor promedio a los alumnos del Instituto General Güemes

Esta semana, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, entregó 3 becas de reconocimiento al esfuerzo a alumnos del nivel medio del Instituto General Güemes.





La ayuda económica pertenece al programa “La Muni te Reconoce”, que comenzó a mediados de este año y está destinado a beneficiar a los mejores promedios de cada establecimiento adherido al Banco de Becas. La ayuda consiste en el pago de la cuota del colegio desde la adjudicación hasta lo que resta del año. Es un premio al esfuerzo y la superación constante.

Los alumnos reconocidos fueron Tomás Nahuel Medina de tercer año, Camila Pérez Arias y Adriana Carolina Díaz de quinto año del secundario.

En su discurso ante la comunidad educativa, el jefe comunal indicó: “cuando se lanzó el programa de becas de la Municipalidad, hace muchos años, vi que tenía muchos requisitos que cumplir. Pero me parecía que si bien el espíritu de la beca era para quienes no pueden pagar una escuela privada, me parecía que habíamos dejado de lado una parte importante: no estábamos reconociendo el mérito y la dedicación desde la Municipalidad. Es por eso que decidimos implementar una beca que sea destinada a quienes se esfuerzan diariamente para ser mejores, sin importar la condición económica de sus padres”.

Y continuó diciendo: “felicito a la Comisión de Becas por este programa de reconocimiento, que además es una motivación para los alumnos y una ayuda para sus padres. No me quiero olvidar de los docentes que todos los días los educan, porque del resultado de esa enseñanza es el país que se viene. Porque ustedes son el futuro, pero tenemos que ocuparnos de su presente para que sean hombres de bien”.

Por último, recordó a su madre que fue docente: “yo vengo de una familia con una madre que dedicó su vida a la enseñanza, primero como maestra y después profesora. La recuerdo los domingos a la tarde con una pila de cosas para corregir, con una lapicera roja y una verde. Me suelo encontrar con sus alumnos y me llena de orgullo saber que educó a muchos chicos y que dejó en ellos una semilla para que sean personas de bien. Sigan su sueño, valoren a sus maestros y respeten a sus padres”, finalizó Sáenz.

Sistema de becas

El Banco Municipal de Becas se crea en el año 2014 por Ordenanza del Concejo Deliberante Nº14.690 con el fin de dar una ayuda a las familias que se encuentran en una situación económica difícil y de esta manera puedan hacer frente al pago de las cuotas de los alumnos.

En el año 2015 se entregaron 250 becas y fueron 19 los establecimientos adheridos. En esta nueva gestión municipal se incrementó la cantidad de becas. En junio de este año fueron 960 los beneficios entregados y 43 los establecimientos adheridos. Con el Programa “LaMuni te Reconoce” se reconocieron a 150 alumnos, cerrando un 2018 con 1.110 becas otorgadas.