Daniel Pelegrina: “No se puede ser competitivos” conviviendo con la inflación

En el acto inaugural de la Expo Rural Salta, el presidente de la SRA destacó el camino correcto de las políticas ganadera y agropecuaria pero fue categórico al referirse al peso de los impuestos y especialmente de los impuestos "distorsivos" que impiden las inversiones, informó El Tribuno.



Foto: El Tribuno

En el discurso del acto de la inauguración oficial de la 72º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial en el predio de la Rural de Salta, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, reconoció -cifras en manos- las correctas políticas agropecuarias del gobierno de la Nación pero fue contundente en pedir políticas correctas de ajuste, de disminución de impuestos -sobre todo de los "distorsivos" y que ataquen la inflación.

A continuación, las frases destacadas de su discurso:

"Nosotros, los hombres y mujeres del Campo, vamos a asumir la responsabilidad que nos toca en la reconstrucción de la Argentina en términos económicos y morales, como lo hacemos todos los días al trabajar la tierra… al hacer ganadería, lechería, viticultura, tabaco, legumbres y tantas otras producciones que existen en esta provincia tan rica en recursos naturales y tan afortunadamente diversa por cierto…"

"Cultivar el suelo, es hacer soberanía, es hacer Patria, como bien reza nuestro lema."

"Los magníficos ejemplares que aquí vemos expuestos dan cuenta de la calidad de los rodeos salteños y del empuje de sus criadores. Toda la potencia y los avances tecnológicos exhibidos para producir son la base y el futuro!! Y acá está a la vista!! Porque hoy podemos decir que la política ganadera, la política agropecuaria nacional está en la senda correcta. Reinsertar inteligentemente a la Argentina en el mundo logrando más y mejores accesos a los mercados tradicionales y buscando nuevos socios comerciales que necesiten nuestros productos, es el rumbo correcto."

"Buscar la competitividad procurando soluciones coordinadas para todos los integrantes de las diferentes cadenas productivas, que se deben traducir en mejores políticas públicas, es el rumbo correcto."

"Los resultados empiezan a llegar. En los últimos años, recuperamos 5 millones de cabezas de ganado bovino, la mitad de lo perdido en la década pasada. Lo mismo en esta provincia, que luego de un largo estancamiento, a partir de 2015 se revirtió la tendencia y el stock ganadero no para de crecer en Salta: en los últimos 3 años aumento un 27%, pasando de 1,1 millones de cabezas a 1,4 millones en la última vacunación."

"Pero para poder cumplir con nuestros compromisos, necesitamos continuar acrecentando y recuperando la cantidad de vientres y producir más carne por cada ternero logrado, mirando lo que los consumidores nos piden. Y esa es tarea nuestra, de los productores."

"En agricultura, la gran inversión de los productores salteños también tuvo sus frutos… En la campaña pasada se sembró un valor record histórico con 1.19 millones de hectáreas de soja, maíz, poroto y trigo, lo que representa un 12% más de hectáreas que en la campaña 2014/15, la última siembra realizada con las perversas reglas de juego del gobierno anterior… El resultado fue la cosecha más alta de la historia con 3,1 millones de toneladas de soja, maíz, trigo y poroto! Las economías propias de esta región no se quedaron atrás… Se produjeron 330 mil toneladas de porotos, un 20% más que la campaña pasada siendo la principal provincia productora de la Argentina. 26 millones de kilos de tabaco Virginia, el 41% de la producción del país. 43 millones de kilos de uva para vinificar, cifra que al igual que la del año pasado, constituye un volumen histórico para la producción de uvas en la zona de Cafayate."

"¡Porque nadie podrá invertir con estas elevadas tasas de interés, ni transitar el corto plazo con ellas! No podemos ser competitivos conviviendo con la peor enfermedad económica que es la inflación. Y debemos entender que el componente principal que nos resta competitividad es la excesiva presión impositiva. La presión tributaria es asfixiante, y es consecuencia de un tamaño insoportable del Estado que no está adecuado a la realidad económica y productiva de nuestra Nación. Por eso, se debe reducir el gasto público en todos los niveles de gobierno. La Nación, las Provincias y los Municipios deben hacer cada uno su ajuste. Un ajuste sobre el gasto improductivo, y no sobre el componente social del mismo."

"Por allí se debe buscar el equilibrio fiscal, que debe lograrse aumentando la producción y no perjudicándola con gravámenes cada vez más abusivos. ¡Es necesario que haya menos impuestos, más simples de pagar y que se amplíe la base tributaria haciendo que paguemos todos quienes debamos hacerlo! Porque si no, no llegará la inversión. A los gobiernos, entonces, les pedimos que las señales claras y permanentes, y sobre todo les pedimos menos impuestos…¡¡ Y basta de impuestos distorsivos!! Como los derechos de exportación, las famosas retenciones, que son la expresión más acabada de esa distorsión perversa... Su existencia, ha provocado una enorme trasferencia de casi 100.000 millones de dólares desde el campo, desde el interior!! Una quita, que se hace sobre cada tonelada que se produce ya sea con sequía o con cualquier inclemencia climática o económica."

"Desde estas regiones encima, los productores pagan hoy el flete del 26% de su producción que se queda el Estado allá en el puerto, por ese derecho que nos cobran por exportar!! Insólito en un país que necesita imperiosamente aumentar sus exportaciones, revertir su balance comercial! Retenciones que nos han conducido a un debate por la suspensión del Fondo Federal Solidario, cuya creación durante el gobierno anterior, tuvo su razón de ser en la necesidad de sostener un relato falaz de una solidaridad mal entendida… Muchos de sus destinatarios, en lugar de construir caminos, escuelas, hospitales, usaron ese dinero para financiar el enorme gasto de la política local, del clientelismo, de la demagogia y del populismo…

"Por eso reiteramos: "Nunca volveremos a ser la variable de ajuste de un modelo que ya fracasó".