Laurita Fernández: "Hay hombres que te chupan la..."

Tras la acusación de Luciana Salazar a Martín Redrado de hacerle brujerías, la bailarina hizo un particular comentario.

Un día después de que Luciana Salazar acusara a Martín Redrado de haberle hecho una brujería, congelando su nombre en un freezer, Laurita Fernández aseguró que ella fue víctima de hombres que "chupan energía".

"La que también habló de un trabajo fue Laurita Fernández. Dijo que una expareja le chupó la energía y la vampirizó", dijo Ángel De Brito en su programa, a modo de introducción. Luego, se escuchó un audio de la bailarina.

"Hay personas como vampirescas. Hay hombres que te chupan la energía. Cuando estás cerca de esa gente, aléjate", aseguró.

Y agregó: "Cuando estás con alguien que te chupa la energía, por más que lo quieras, sentís dentro tuyo algo que no está bueno. No está bien estar cerca de esa persona y me ha pasado muchas veces", relató la bailarina.

¿De quién estará hablando Laurita Fernández?