Los peligros del Ibuprofeno: ¿los salteños lo estamos tomando mal?

El doctor Bernardo Biella detalló cómo debe ser el uso correcto y qué debe evitarse para que no sea peligroso. Apuntó contra la publicidad engañosa y llamó a consultar a los médicos de forma inmediata.

Gran sorpresa causó entre los lectores de InformateSalta la investigación realizada por la revista British Medical Journal, la cual advertía que, tras un estudio realizado, que consumir ibuprofeno durante una semana, un mes o más, representa un riesgo para la salud del corazón que es proporcional al tamaño de la dosis, a tal punto que puede ser mortal.

Para ampliar la información, InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella, quien precisó los detalles: “Se han realizado estudios viendo qué pasaba con los pacientes que tuvieron problemas cardíacos coronarios, a quienes se les daba antiinflamatorio, no solo ibuprofeno, sino también diclofenac, ketorolac, los nuevos coxib”.

Ante estas pruebas, el doctor puntualizó que se vio que “si se administran estos antiinflamatorios en altas dosis en tiempos prolongados, aumenta la posibilidad de sufrir otro evento cardíaco coronario, al igual que los pacientes que tienen factores de riesgo importante” como ser diabetes, obesidad, hipertensión arterial, sedentarismo, tabaco.

No obstante, el médico recalcó que el ibuprofeno puede llegar a ser peligroso cuando se consume por arriba de los 2000 a 2400 gm, lo cual “es una barbaridad” llegar a esa cantidad. “Tendrías que tomarte seis y eso es mucho”, sentenció. También lo puede ser el diclofenac, con dosis entre 100 y 150 gm.

“Lo idea es usar bajas dosis durante periodos de tiempos cortos”, aseveró el doctor y agregó: “si llego a usar en periodos largos, lo ideal es que el médico de cabecera haga las prescripciones acorde a las patologías”.

Del mismo modo, Biella apuntó contra las publicidades que prometen alivio instantáneo. “Son engañosas, hablan de generar un alivio inmediato, que en dos minutos lo que estaba en roja ya está verde, eso no es cierto, entonces el paciente no se calma y vuelve a tomar otro”.

Finalmente, el profesional llamó a informarse más respecto al uso correcto de los medicamentos y no descartar la consulta. “Nos está faltando información, el farmacéutico amigo debe dar la información de cómo tomarlo, o consultar al médico, no se debe tomar más que el intervalo entre dosis, no pasarse”, concluyó.