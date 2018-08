Continuará el paro en 57 universidades públicas del país, sin acuerdo con Gobierno nacional

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional sumó este lunes un nuevo capítulo. El Ministerio de Educación le propuso a los gremios docentes abonar un aumento del 15% a partir de septiembre y conformar una mesa técnica para analizar el resto del incremento, indicó Ámbito Financiero.

Sin embargo, los docentes rechazaron la oferta de la oficina que conduce Alejandro Fiocchiaro por considerarla insuficiente y ratificaron la marcha de este jueves en Plaza de Mayo. De la reunión participaron los seis gremios universitarios con representación nacional: Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y Fagdut.

Vale recordar que los gremios docentes universitarios se encuentran de paro desde hace tres semanas, indicó Ámbito Financiero. En ese contexto desde Conadu Histórica advirtieron que la medida de fuerza podría extenderse a la semana próxima si no se alcanzara una resolución a los reclamos salariales. En una conferencia de prensa posterior al encuentro que estuvo encabezado por el propio titular de la cartera educativa el secretario general de ese gremio Luis Tiscornia, sostuvo que "la oferta nos sigue dejando por debajo de la inflación" y agregó que "la inflación proyectada a octubre supera el 24%".

Gremios docentes ratificaron medidas de fuerzas. Este jueves marcharán en defensa de la educación pública en Plaza de Mayo. Asimismo, el gremialista aseguró que el objetivo de los gremios docentes es que "se mantenga mínimamente el poder adquisitivo de los salarios" y ratificó la marcha nacional docentes para el jueves. Vale recordar que los sindicatos reclaman una mejora del 30% y un mayor presupuesto universitario.

Por su parte, Finocchiaro reconoció que el 15% que se había ofrecido a los profesores universitarios meses atrás ahora "es poco" y en aras de lograr un acuerdo remarcó: "Desde el miércoles nos reuniremos permanentemente".

"Para nosotros la reunión fue un avance. Hay un reclamo que consideramos legítimo y a partir del miércoles vamos a comenzar a resolver", destacó el ministro en un rueda de prensa tras el encuentro en el Palacio Pizzurno.

Anticipándose a lo que van a ser las próximas reuniones con los sindicatos universitarios, planteó: "Tenemos que dar el mejor aumento y los maestros tiene que entender el marco de restricciones en el que estamos negociando".

Asimismo, Finocchiaro negó que exista un ajuste en el presupuesto para la Educación en general y para las universidades públicas en particular. "No hay ajuste en la educación en el marco del acuerdo con el FMI. No hay obras comenzadas que se hayan suspendido en las universidades, no hubo subejecución (de fondos) en ningún aspecto", resaltó.

Por lo pronto, Gobierno y gremios acordaron llevar las discusiones a un cuarto intermedio por lo que este miércoles a las 10 se retomarán las negociaciones. Según informaron desde Educación, el esquema de conversaciones "se llevará cabo a través de mesas técnicas para analizar incrementos salariales superadores de la actual oferta".

En ese contexto, desde la cartera que conduce Finocchiaro sostuvieron que el Gobierno "busca trabajar en forma conjunta con los sindicatos para arribar a una pronta solución del conflicto". Como parte del inicio de las negociaciones Educación informó que se acordó adelantar la última cuota de aumento del mes de noviembre a septiembre, siendo la misma del 4,2%.