Perspectiva de género y nuevas masculinidades: ¿De qué se trata?

Mientras un nutrido grupo de padres se manifestaba en la puerta de la Legislatura en contra del proyecto que busca promover la educación con perspectiva de género y en nuevas masculinidades, los diputados provinciales anunciaban en el recinto que no se trataría la iniciativa.

Ante la confusión y el desconocimiento acerca del tema, el diputado Guillermo Martinelli, uno de los autores del proyecto, ante las cámaras de InformateSalta, explicó que “se trata de desterrar aquella vieja concepción de que el hombre era en la familia el proveedor, la autoridad, y el protector".

En ese marco, señaló que el hombre en el siglo actual tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que las mujeres. “No se trata de que en una familia, el hombre tiene una autoridad superior sobre la mujer, ni esta sobre el hombre, se trata de que la familia se construye entre los dos”, manifestó.

El legislador detalló que la idea es encontrar el masculino actual. “El hombre no tiene que tener como hasta el siglo pasado que ser el macho Alfa que no fallaba nunca, que no tenía tristezas, hoy el hombre no tiene ninguna superioridad sobre la mujer, ni tampoco ningunos derechos encimas”, insistió.

Martinelli comentó que el proyecto no prosperó porque la ministra de Educación de la provincia, Analía Berruezo, solicitó una reunión con los diputados para interiorizarse a fondo sobre el tema y ver la posibilidad o no de acuerdo a su criterio de implementarlo, aunque aclaró que eso es independiente de la reacción que pueda tener las cámaras.

Por último, se refirió a las declaraciones del legislador Andrés Suriani, quien consideró a la ideología de género perversa y un nuevo flagelo. “Esa es una opinión que tiene él, yo no la comparto, pero como diputado tiene la prevalencia que le da la Constitución de tener la libertad de opinión que es muy distinto a levantarse en contra de las leyes”, finalizó.