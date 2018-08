Los éxitos de Queen serán interpretados por la Orquesta Sinónica Infantil

El martes 4 de septiembre, en el Teatro Provincial de Salta, la Orquesta Sinfónica Infantil junto al Coro Juvenil, integrados por alumnos del proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, se unirán para rendirle homenaje a una de las bandas más importantes de la historia del rock: Queen; y a su líder: Freddie Mercury.

Este espectáculo, que se prepara desde comienzo de año con gran entusiasmo por parte de los niños, estará dirigido por Carolina Pineda.

La banda Queen tuvo una estrecha relación con el mundo sinfónico y coral, incluyendo en sus canciones arreglos orquestales y corales en reiteradas oportunidades, lo que dio un carácter innovador a la banda en el ambiente del Rock. Estas condiciones propiciaron el trabajo musical y pedagógico que realizó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil elaborando arreglos originales, y funciona además como un estímulo para el intercambio y el encuentro entre los estudiantes y los adultos, quienes escuchaban la banda en su juventud.

El público podrá disfrutar de canciones como “Another one bites the dust”, “We are the champions”, “Bohemian Rhapsody”, “Don´t stop me now”, “Radio Ga ga”, “I want to break free” y “love of my life”.

La entrada será gratuita, y por orden de llegada.