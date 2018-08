Buscan a un hombre que salió a inscribir a su hija y nunca regresó

Se trata de Lucas Jesús Gabriel Escandel, quien fue visto por última vez el lunes a las 19 horas con un amigo en un lavadero de barrio Autódromo. La familia está desesperada porque no tienen ninguna información acerca de su paradero.

Rocío Aquino, esposa de Lucas Jesús Gabriel Escandel, dialogó con InformateSalta y contó que el hombre había salido el lunes por la mañana en su mato a inscribir a su hija en el colegio, pero nunca regresó.

“Vivimos en barrio Las Colinas. Ese día él se fue en moto. En todo el día no volvió. El martes a la mañana nos preocupamos y empezamos a averiguar. Nos dijeron que lo vieron el mismo lunes cerca de las 19 horas con un ex compañero de trabajo, Carlos Sosa, los viernes saliendo del lavadero de avenida Asunción en barrio Autódromo. De ahí no se sabe más nada”, contó la mujer.





Según el testimonio de la chica, la familia de Sosa tampoco sabe nada acerca de su paradero. “Lucas a veces se iba todo el día porque él se va a buscar trabajo y se va a la mañana y vuelve a la noche, y a veces conseguía trabajos por doce horas entonces volvía tarde. Tanto tiempo nunca desapareció, ya son casi tres días”, manifestó.

La esposa de Escandel señaló que su marido estaba sin teléfono móvil el día que desapareció. “Yo estaba sin celular y él cuando salía a buscar trabajo me dejaba su celular por si alguien lo llamaba. La única sospecha que tenemos es que le hayan querido robar la moto y lo hayan golpeado, y esté tirado en algún lugar”.