Prestadores de ex PROFE se cansaron se esperar y salen a reclamar

Se trata de una jornada de lucha nacional, ya que la situación por la que atraviesan las instituciones en Salta se repite en todo el país.

Son más de 30 instituciones las que reclamarán a partir de las 10 Hs. frente a la Legislatura salteña, en reclamo por la falta de pago del programa nacional ex Profe, ahora Incluir Salud. A través de InformateSalta, una de las instituciones damnificadas ya había anticipado la medida de fuerza que se realizará en la mañana de hoy.

Lo denunciado por el centro de día “Árbol de la Vida” es idéntico a lo que sucede en el colegio de integración SACRA, fundación Puente de Luz, Anidar, CRIOS, ADANA, Inti Punku, VYACE, entre otras, tanto de Salta capital como del interior.

“Nos adeudan los ochos meses que han pasado del 2018 y un 20% que se nos retuvo los meses de agosto, setiembre y octubre del año pasado” indicaron a nuestro medio. Todas ellas prestan servicios a beneficiarios de una pensión no contributiva.

Se trata de la porción de la sociedad más vulnerable, los que menos tienen. "Son personas con discapacidad a los cuales educamos, rehabilitamos, integramos, damos servicios de salud y de transporte, y no podemos dejar de atender", dijeron.

Esta situación no sólo se registra en la provincia de Salta, sino en todo el país. Por esto todas las asociaciones vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, que son prestadoras del programa ex PROFE se unirán para lograr que el reclamo masivo y se les acerque alguna solución.



Luego de esta jornada, las instituciones salteñas damnificadas se reunirán el próximo martes con legisladores.



“No aguantamos más, algunos tenemos hasta las cuentas embargadas. No podemos sostener a los empleados que dependen de nosotros. Los más perjudicados son los chicos que dependen de nuestros servicios de rehabilitación, transporte, e incluso tienen con nosotros su única comida diaria” finalizaron.