Continúa la toma en el Rectorado de la UNSa

Ayer, pasadas las 20 horas, un nutrido grupo de estudiantes decidió tomar el rectorado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), ubicado en Av. Bolivia, en defensa de la educación pública y en apoyo a lucha salarial de los docentes universitarios.

Tras pasar la noche en el lugar, Maruth Ahuerma, alumna de Ciencias de la Comunicación y una de las referentes de la medida de fuerza, en diálogo con InformateSalta, explicó que “la idea es continuar con la toma por tiempo indefinido”.

En ese marco, detalló que parte del alumnado se mantendrá en el rectorado “bancando la toma”, mientras que otro grupo acompañará la movilización que se realizará, a partir de las 10 horas, desde el monumento 20 de Febrero. “Me parece que la toma es algo que tiene bastante fuerza que se está dando en todo el país”, indicó.

La estudiante aclaró que una vez finalizada la marcha, se realizará una asamblea interfacultades, donde se decidirán los pasos a seguir. “Ahí se va a ver si se viene una toma con mucha más fuerza o que es lo que se va a hacer, por ahora la propuesta es seguir con la toma por tiempo indefinido, va a depender de la fuerza que tengamos a partir de la movilización”, contó.

Además dijo que no solo les preocupa el recorte del presupuesto, sino que también está en riesgo la gratuidad de la educación pública. “Vamos a defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad”, señaló, a la vez que agregó que solamente mantuvieron diálogo con ADIUNSA que forma parte del gremio docente de la universidad. “El rector no apareció, no hubo ningún tipo de solidaridad ni acercamiento”, dijo.

Por último, manifestó que mientras los docentes estén de paro y no se les resuelva la problemática, los estudiantes tienen pensado continuar con las medidas de fuerza. “Todo esto va a depender de la fuerza que vayamos a tener en base a la asamblea de hoy”, finalizó.