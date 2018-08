Cinthia Fernández contra Defederico: ¿Tiene miedo que se filtre un Whatsapp escandaloso?

Cinthia Fernández apeló a un método muy hollywoodense para aclarar una fuerte acusación que le hizo Matías Defederico, su ex, en Los ángeles de la mañana. Envió un "comunicado" en sus redes sociales y asentó su versión del tema, que obviamente no tiene nada que ver con la del jugador. El texto tiene que ver con Martín Baclini, el nuevo novio de la bailarina, que quedó en el medio de la guerra de los ex por un Whatsapp que podría o no haber existido.

Primero, un breve repaso: invitado al programa de Ángel de Brito, Defederico hizo una revelación muy íntima sobre Cinthia. Dijo que justo antes de que él partiera a Arabia Saudita para una nueva aventura futbolística (al final nunca viajó), ella le envió un mensaje de texto con una tremenda declaración, que si saliera a la luz "se tendría que separar". "Fue un mensaje que yo, ahora que estoy en pareja, no se lo mandaría a ella", agregó, sin más detalles.

Cinthia tomó conocimiento de esa revelación en las últimas horas y enfureció al ver que su ex puso en duda su amor por Baclini. También negó rotundamente haber escrito ese supuesto mensaje de texto y aseguró que Defederico inventó la situación para herirla en su costado más débil, que es su nueva pareja. Por último, volvió a expresar su amor incondicional por Baclini, que hoy es la persona más importante en su vida.

"Quiero defender mediante un comunicado públicamente mi relación. En el día de hoy me llego un recorte donde decía que en la nota dada a Ángel de Brito el día lunes mi expareja dejó una situación confusa al aire la cual me interesa aclarar diciendo que yo estando en pareja mande un mensaje con el que me podría separar. Desde ya eso es una ABSOLUTA MENTIRA. En ningún momento hice tal cosa. En ningún momento, jamás pero jamás hice algo así y si es verdad que muestre pruebas. El motivo lo desconozco supongo que fue por mis declaraciones respecto al divorcio y quiso darme donde más me duele. Estoy con un gran hombre, un hombre con todas las letras y no voy a permitir semejante falta de respeto. Yo misma voy a dar la cara y defender mi relación a muerte. Por el resto de las declaraciones no me interesa aclaración, pero esto sí porque se metió con el ser que más amo y no lo voy a permitir, porque le corresponde que una gran mujer salga a aclarar esta situación y defender a capa y espada la bendición de haber encontrado a un gran ser humano que me respeta, cuida y ama de manera absoluta. Gracias".