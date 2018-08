Urtubey aseguró que Salta cerrará el año con equilibrio fiscal

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, encabezó junto a su par mendocino Alfredo Cornejo, el panel "Una Conversación con Gobernadores Argentinos" en el marco del 15° Council of the Americas, conferencia que reúne a funcionarios clave del gobierno, legisladores y líderes del sector privado para abordar el panorama económico de Argentina y las perspectivas políticas del país.

El mandatario insistió en que nos debemos plantear hacia dónde queremos llevar a la Argentina y cómo generamos un círculo virtuoso en un proceso económico partiendo de las bases de la diversidad, una de nuestras principales riquezas.

“Queremos un Estado inteligente, que pueda ser socio y promotor de la actividad económica en la Argentina, y en ese marco tenemos que definir que queremos ser”, sostuvo y remarcó que el Gobierno “debe garantizar que el Estado no sea una carga, sino un acelerador”.







Además, el Gobernador de Salta señaló que “tenemos que trabajar para tener un presupuesto que contenga pautas de reducción del déficit fiscal, indudablemente. Argentina lo tiene que hacer. Tenemos que reducir el déficit del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, sino el problema es el mismo”. E indicó que la composición de ese déficit en la Argentina, en materia de volumen, es: 90% gobierno nacional, 5% Provincia de Buenos Aires y 5% la sumatoria de las 23 provincias argentinas restantes.

“Cada uno tiene que hacer su parte”, prosiguió Urtubey y aseguró que Salta cerrará el año con equilibrio fiscal. “Pero, entre todos, tenemos que ayudar a bajar ese 90% de déficit que está en el gobierno nacional”.

El Gobernador manifestó claramente que no quiere “resolver este problema para agradar a los mercados, sino para no depender de los mercados”, y enfatizó que la reducción del déficit es necesario, pero no suficiente. “Tenemos que hablar de gastos, pero también de ingresos” y planteó que hay que “generar justicia tributaria”, y que ”bajar el déficit no sea a costa de matar la actividad productiva”.