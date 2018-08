Tras el jueves negro, donde el peso alcanzó una devaluación histórica, el gobernador Juan Manuel Urtubey expresó: “Hay que salir de la historia de marchas y contramarchas, Argentina necesita previsibilidad, un horizonte de cierta seguridad”, aseguró durante una entrevista que brindó al canal Todo Noticias donde pidió al Gobierno nacional que explica las medidas que se toman. “Informemos el proceso, no subestimemos a la gente”.

Cuestionó que en su momento se tomó la decisión de no correr atrás del dólar y “a las 48 hs se cambia de opinión. Cuántas decenas de millones de dólares se tiraron en esta historia y se terminó siendo ineficiente”, indicó.

Urtubey: "Hay que asumir la realidad. Si no asumimos que estamos atravesando una crisis fortísima, estamos errando el diagnóstico y todo lo que hagamos de aquí en adelante, no puede salir bien" pic.twitter.com/ryWBq3kSgy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 31 de agosto de 2018

Opinó que es necesario llevar certidumbre de cómo Argentina puede cumplir con sus compromisos, “pero no detrás de un discurso sino con una demostración fáctica” y señaló que la discusión por el presupuesto es una oportunidad para esto.

Anticipó que “será difícil tener posiciones unificadas porque este proyecto no discute teoría, discute la práctica y la ejecución de gastos en cada provincia impacta diferente”, pero agregó que trabaja “en los consensos para que el Gobierno cuente con un presupuesto sustentable para el año que viene”.

En este punto puntualizó que “además de discutir gastos, es necesario discutir ingresos entendiendo que bajar el gasto es una condición necesaria pero no suficiente. Si Argentina no crece, si no exportamos más, si no mejoramos la balanza comercial, todo lo que hagamos en política fiscal, en política monetaria revienta”.

En la discusión de nuevos ingresos no se refirió a subir impuestos sino a la condición “de una base tributaria más homogénea”.