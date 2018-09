Diputado denunció que en General Güemes hay mujeres que regalan o venden sus hijos

La crítica situación que atraviesa el país se siente con mayor crudeza en las localidades del interior. Recientemente, el diputado Germán Rallé contó una dramática situación donde una mujer intentó regalar a su bebé.

“A mí me pasó dos o tres veces que algunas personas me dijeron que me haga cargo de sus hijos, pero en su momento pensé que sólo era una expresión de desesperación. Esto sucede lamentablemente por la grave crisis que estamos viviendo. En Campo Santo y en Güemes hay familias que tienen 7 u 8 hijos”, dijo el legislador.





Rallé contó que la semana pasada se encontraba con un amigo afuera del centro de salud y veía que una mujer iba y venía con su hijo. “En un momento yo me alejé a hablar con otras personas y veía que mi amigo hablaba con la señora. Después la señora se fue y con mi amigo volvimos a vernos el fin de semana. Me dijo que la mujer le estaba ofreciendo el hijo”, contó angustiado.

Hay otra situación muy preocupante que tiene que ver con la desnutrición de los chicos. “Hicimos un informe sobre el control de peso y talla de los chicos, con el Programa Social de Asistencia Familiar. Detectamos muchas familias que tienen sus hijos en el límite de la línea de desnutrición. Empezamos a abordar estas familias y los chicos no levantaban el peso en mucho tiempo. Los agentes sanitarios nos transmitieron que las mamás no querían que los hijos superen el riesgo de desnutrición porque iban a perder los beneficios y el bolsón alimentario”, señaló Rallé.

Sobre la venta de niños, el diputado contó una situación que se vivió el año pasado: “Hubo un par de familias que se supo que los vendieron, al menos hubo tres casos. En uno intervino el área social, se llegó a hacer un plan de adopción”.

Ralle indicó que la situación que se vive en el interior es muy complicada. “Campo Santo perdió la recaudación del ingenio San Isidro, ahora perdemos el fondo de la soja, el año que viene se elimina el fondo de cooperadora, es un panorama sombrío. Se anunció el cierre de la planta tomatera de Güemes”, manifestó.