Su nieto se fisuró el cráneo en la escuela 25 de Mayo y no le daban atención

Alejandra Rales, vecina de Bº Cerámica, se contactó con InformateSalta y nos contó que el día lunes día 27 de agosto su nieto de 4 años, Samir, se accidentó durante la clase de Educacion Física en la escuela 25 de Mayo donde concurre y se golpeó la cabeza. La escuela activó el seguro escolar pero la atención solo le cubrió la atención pediátrica en una clínica, una placa y la atención de traumatólogo, un día más tarde, a pesar de que el accidente había sido el día anterior en la mañana. Piensa que le jugó en contra el hecho de que el nene no se desvaneció, no vomitó y solo manifestaba dolor de cabeza.

“Lo llevé a la clínica Santa Clara, lo atendió una pediatra y le pidió una placa. Al volver al consultorio ingresan 2 o 3 médicos y sale la secretaria y me dice que tenía que esperar ahí, que estaban evaluando la placa para descartar una posible fractura de cráneo. La pediatra salió y le dijo que era el cambio de guardia y que ya me vería la otra pediatra, que parecía que tenía posiblemente una fractura de cráneo” recordó.

Cuando fue atendido finalmente en el consultorio de la traumatóloga al día siguiente, tras conseguir el arancel del Seguro que no tenía el día anterior, la profesional le manifestó que el niño tenía una fractura en el cráneo y que no entendía cómo sus colegas no lo habían internado. De inmediato la derivó a un Neurólogo pero con el seguro no pudo conseguir ningún especialista de niños.

“Vuelvo a las cinco de la tarde y nunca me explicaron que necesitaba el papel que me habían entregado ahí, que tenía que ser arancelado. Me voy hasta los consultorios y la secretaria me dice que el papel no estaba arancelado y no lo podían atender. Hasta que fuimos a arancelar cuando volvimos ya no estaba la doctora”.







Sigue el calvario

Cansada, se presentó en las oficinas del IPS por una confusión y allí, luego de dialogar con el Gerente consiguió una derivación al hospital Materno Infantil donde a pesar de haber llegado en ambulancia no lo ingresaron y perdió muchas horas en el sector de guardia pediátrica donde denuncia que fue maltratada y prejuzgada por la enfermera y se fue sin atención.

Insistente, volvió al IPS y al día siguiente consiguió que atendieran a Samir en FUNDANEU donde el neurólogo tras una tomografía realizada ayer le confirmó que las secuelas tras el golpe no son de gravedad y que no tiene daños mayores, pero quería dar a conocer la mala experiencia vivida y para que todos estén atentos cuando les pase algo similar.