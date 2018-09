Alfonso Prat-Gay sería el nuevo canciller

Los cambios en el gabinete dispuestos por Mauricio Macri luego de una semana de importantes turbulencias económicas tienen a su primer integrante confirmado: Alfonso Prat-Gay será el nuevo canciller, en reemplazo de Jorge Faurie, informó Infobae.com







El ofrecimiento a quien fuera el primer ministro de Hacienda y Finanzas de la gestión Cambiemos fue hecho ayer por el mismo presidente Mauricio Macri, que se reunió con Olivos con su mesa chica para definir las modificaciones ministeriales. Y, según confirmaron a Infobae, Prat-Gay aceptó retornar al Gobierno, que había dejado el 31 de diciembre de 2016.

Prat-Gay había renunciado a su cargo en Hacienda y Finanzas por diferencias internas con Marcos Peña, que ahora perdió terreno con la salida de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, ambos vicejefes de gabinete que no seguirán en el Gobierno.

La salida de quien ahora comandará el Palacio San Martín -sede de la Cancillería- también se dio en medio de la discusión en el Congreso de la ley para modificar el impuesto a las Ganancias. La relación con las espadas de Cambiemos pareció desgastarse y el mismo economista advirtió que problemas suyos de índole familiar (las muertes de sus dos padres) le habían impedido ejercer sus funciones con una dedicación plena.

A raíz de la salida de Prat-Gay, el Gobierno decidió entonces dividir la cartera económica en dos partes: el Ministerio de Hacienda quedaría en manos de Nicolás Dujovne y el de Finanzas, a cargo de Luis Caputo.

Ahora, el economista será el tercer titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto desde que asumió Macri. La primera en ocupar ese cargo fue Susana Malcorra, designada por su experiencia como asesora del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Mon. Malcorra estuvo en el cargo hasta el 29 de mayo de 2017, cuando en una conferencia de prensa en la Casa Rosada el Presidente confirmó su renuncia. En su momento, Marcos Peña adujo que fue "por cuestiones personales".

El relevo estuvo a cargo de Jorge Faurie, un diplomático de carrera que hasta entonces era embajador argentino en Francia. Fue un hombre clave en la ceremonia de asunción de Macri y durante los primeros días de la gestión del nuevo mandatario. Se desconoce cuál será su destino tras su desplazamiento.

Días atrás, en una entrevista televisiva con Alejandro Fantino, Prat-Gay criticó el acuerdo que firmó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que la administración de Cambiemos debería clarificar el rumbo y se refirió a su salida del Ministerio de Hacienda y Finanzas a fines de 2016.

"Tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para resolver los problemas. Yo creo que no es una decisión para celebrar", dijo Prat-Gay y añadió: "Cuando vas al Fondo pasan muchas cosas. La primera es que te retirás del mercado, el tipo que recurre al Fondo reconoció que no puede ir al mercado".

Respecto de la economía, el flamante canciller dijo: "El Gobierno tiene que clarificar el camino. Vos no podés firmar un acuerdo con el Fondo y decirle que no necesitás la plata. Si mirás el acuerdo, Argentina le dice: 'Deme los primeros 15 mil millones, el resto no lo necesito'. Al Fondo le decís 'no necesito tu plata' y al mercado también. Entonces, ¿cómo vas a cerrar tu programa financiero? Eso es lo que está confundiendo a todos los inversores".

Por último, al referirse a su salida, aseguró: "Tenía un problema con el esquema de funcionamiento del Gobierno. Se lo dije al equipo de Jefatura de Gabinete el primer día: 'Para ordenar esta economía que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía".