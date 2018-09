Desmienten al titular de Ex Profe por no reconocer a un centro de día

Semanas atrás, InformateSalta se hacía eco de un reclamo por parte del centro de día “Árbol de la Vida”, respecto a una cuantiosa deuda desde agosto del 2017 por parte de la obra social Ex Profe, hoy Incluir Salud. Sandra Polacco, dueña de la institución, puntualizó que les debe el 30% de agosto, septiembre y octubre de 2017 y los 8 meses que van de 2018.

Ante esta denuncia este medio se comunicó con Carlos Saravia, coordinador de la Ex Profe en Salta, para aclarar la situación. No obstante, Saravia informó: “no tenemos ningún Centro con ese nombre que esté dependiendo de nosotros, no que se llame así, tenemos vinculación con otros centros de discapacidad pero no con ‘Árbol de la Vida’”.

Ahora, Polacco aseveró a InformateSalta que esta réplica sería falsa, dado que habrían corroborado la presencia del centro de día dentro de los convenios con el programa nacional de salud.

“Fui al Área de Discapacidad, me atención una licenciada, le preguntó su Árbol de la Vida existía (entre los centros relacionados con la Ex Profe) y me dijo que si, que estaba registrado y todas las características”, señaló Polacco en una nueva comunicación con nuestro medio.

Con esta información Polacco le solicitó a la licenciada “que le informara al señor Saravia, para que sepa quiénes son los centros de día” con los cuales el ahora programa Incluir Salud tiene relación. Más allá de esto adelantó que “estará recibiendo una carta documento, se tiene que informar como coordinador”, espetó.

“El centro está en Incluir Salud desde mayo de 2012, el número de prestador es 739, firmamos convenio en 2012, estamos en el sistema con categoría A, trabajamos en serio”, expuso la mujer.