Preocupa la situación de trabajadores del Sanatorio El Parque y la Clínica del Neurodiagnóstico

Como es de público conocimiento, debido a denuncias formuladas por esta ATSA, las empresas de salud más afectadas en estos momentos son el sanatorio El Parque y la Clínica del Neurodiagnóstico. Ambas con realidades institucionales diferentes, pero con problemáticas comunes que perjudican notoriamente al trabajador de la salud.

Al ser consultado el secretario general de ATSA, Eduardo Abel Ramos, indicó “en los últimos años y en reiteradas oportunidades hicimos pública nuestra preocupación por el mal manejo administrativo y económico de estas empresas, puesto de manifiesto en los atrasos salariales, el no cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, la deuda de los sueldos anuales complementarios, el no pago de los aportes y contribuciones, la retención indebida de los descuentos realizados al trabajador, el recargo de funciones por cargos dejados vacantes, el no cumplimiento de las licencias reglamentarias entre otras.”

Asimismo, puso una vez más al descubierto lo que consideran administraciones irresponsables y que llevaron a esta situación, que hoy se torna insostenible. “Hoy no existe una estabilidad laboral, porque no hay condiciones dignas de trabajo y porque no se cumple mínimamente con el pago de los haberes. Estas patronales hacen caso omiso a los convenios colectivos y al pago de los aportes y contribuciones, poniendo en riesgo la atención de Salud de los mismos por no abonar el concepto de Obras Sociales y así también privan al trabajador del cobro de Salarios Familiares por no hacer efectivo los aportes jubilatorios”, expresó.

En este sentido, indicó que los trabajadores del Sanatorio El Parque enfrentan demoras en el pago de los haberes, deuda registrada en los SAC, la deuda existente por concepto de SAC y sueldos, representa el equivalente a 5 meses de haberes, incumplimiento de los Convenios Colectivos, contratación de trabajadores en negro, acoso Laboral, suspensiones indebidas, amenaza de despidos, uso y abuso de los procesos de Conciliación Obligatoria y especulación con la solicitud del Procedimiento de Crisis Empresarial, que beneficia a las patronales en desmedro de los intereses del trabajador.

Por su parte, quienes trabajan en la Clínica de Neurodiagnóstico tienen considerables atrasos salariales, falta de pago a las Obras Sociales, que pone en peligro la salud del trabajador y su familia, desconocimiento de los Convenios Colectivos, no pago de aportes Jubilatorios, lo que impide el cobro de salarios familiares, incumplimientos de acuerdos refrendados ante autoridades del ministerio de trabajo, mal trato al personal.

Por ello, la Comisión Directiva resolvió solicitar una urgente reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo a los efectos de buscar una solución definitiva a esta problemática de vieja data e impartir precisas instrucciones a los asesores letrados, a los efectos de iniciar las acciones legales que correspondan por retenciones indebidas en perjuicio de los trabajadores y de las instituciones intervinientes.