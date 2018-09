Día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Boca y River volverán a verse las caras tras lo que fue la recordada final de Supercopa Argentina en marzo. Será el próximo 23 de septiembre y desde la Superliga confirmaron el horario del clásico más importante del fútbol argentino.

Será a las 17.45 en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 6 del actual torneo.

El cruce será cuatro días después de la ida de cuartos de final de Copa Libertadores. Por un lado, River visitará a Independiente. Por el otro, Boca recibirá a Cruzeiro.

¿La última vez que jugaron en la Bombonera? Ganó el Millo por 3-1, con goles de Martínez, Alario y Driussi. Gago había descontado para el Xeneize. El partido fue por el torneo 2016-2017.



Programación de las próximas cuatro fechas

5ª fecha

Viernes 14 de septiembre

19.00 Estudiantes vs. Aldosivi

21.00 Atlético Tucumán vs. Tigre

Sábado 15 de septiembre

13.15 Independiente vs. Colón

15.30 River vs. San Martín SJ

17.45 Belgrano vs. Newell's

20.00 Argentinos Juniors vs. Boca

Domingo 16 de septiembre

11.00 Patronato vs. Gimnasia

13.15 Vélez vs. San Martín de Tucumán

15.30 Unión vs. Talleres

17.45 Lanús vs. Racing

20.00 Godoy Cruz vs. San Lorenzo

Lunes 17 de septiembre

19.00 Huracán vs. Banfield

21.00 Rosario Central vs. Defensa y Justicia



6ª fecha

Viernes 21 de septiembre

19.00 San Lorenzo vs. Patronato

21.00 Colón vs. Godoy Cruz

Sábado 22 de septiembre

13.15 Newell's vs. Lanús

15.30 Talleres vs. Vélez

17.45 Defensa y Justicia vs. Estudiantes

20.00 Banfield vs. Independiente

Domingo 23 de septiembre

11.00 San Martín de Tucumán vs. Argentinos Juniors

11.00 Tigre vs. Huracán

13.15 Gimnasia vs. Rosario Central

13.15 San Martín SJ vs. Atlético Tucumán

17.45 Boca vs. River

Lunes 24 de septiembre

19.00 Aldosivi vs. Belgrano

21.00 Racing vs. Unión



7ª fecha

Viernes 28 de septiembre

18.45 Independiente vs. Tigre

21.15 Lanús vs. River

Sábado 29 de septiembre

13.15 San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

15.30 Rosario Central vs. San Martín SJ

17.45 Estudiantes vs. Newell's

20.00 Argentinos Juniors vs. Racing

Domingo 30 de septiembre

13.15 Patronato vs. Talleres

15.30 Unión vs. Gimnasia

17.45 Belgrano vs. Huracán

20.00 Boca vs. Colón

Lunes 1° de octubre

19.00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia

21.15 San Martín de Tucumán vs. Banfield

21.15 Vélez vs. Aldosivi



8ª fecha

Viernes 5 de octubre

21.00 River vs. Defensa y Justicia

Sábado 6 de octubre

11.00 Huracán vs. Argentinos Juniors

13.15 Aldosivi vs. San Martín de Tucumán

15.30 Gimnasia vs. Godoy Cruz

17.45 San Martín SJ vs. Vélez

20.00 Patronato vs. Independiente

Domingo 7 de octubre

11.00 Banfield vs. San Lorenzo

13.15 Atlético Tucumán vs. Lanús

15.30 Rosario Central vs. Unión

17.45 Talleres vs. Belgrano

20.00 Racing vs. Boca

Lunes 8 de octubre

19.00 Tigre vs. Estudiantes

21.00 Colón vs. Newell's