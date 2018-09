Marcha y reclamo de prestadores de Ex PROFE que asisten a discapacitados

Bajo el lema "Por nuestro derechos, referentes de diversas instituciones que trabajan con discapacitados beneficiario de Incluir Salud (Ex PROFE) se concentrarán en la esquina de Belgrano y Balcarce desde las 18 Hs. Desde allí, marcharán a la Legislatura provincial para tratar de encontrar un interlocutor a su reclamo.

Se trata de más de 30 instituciones a las que se les adeuda los 8 meses del 2018 y un porcentaje del año pasado. Las damnificadas prestan servicios a discapacitados beneficiarios de una pensión no contributiva.

La convocatoria está organizada por la Red Salteña en Defensa de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que nuclea a organizaciones civiles, escuelas e instituciones.

La marcha hacia la legislatura está pautada para las 18.30, y esperan una masiva concurrencia de profesores, padres y alumnos.



“A las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, el Estado (obra social Incluir, ex Profe) no nos paga hace meses. No obstante seguimos dando servicios de igual manera con responsabilidad y compromiso, pero no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar”, indicaron.