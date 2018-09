Ex PROFE insiste con que las deudas a un centro de día las debe pagar Nación

Son varias las quejas que acumula el Programa Incluir Salud (ex Profe), tanto por falta de prestaciones como por pagos adeudados por instituciones vinculadas al mismo. Recientemente se conoció la denuncia del Centro de Día “Árbol de la vida”, al cual se les adeudaría pagos desde hace un año.

Sandra Polacco, titular del centro de día, vinculó directamente a Carlos Saravia, coordinador del ex Profe en Salta, responsabilizándolo por la situación de deuda. Sin embrago, Saravia aclaró el organismo provincial no es quien debe hacerse cargo del pago.

“El centro de día es una institución que tiene convenio con la Nación, no con nosotros. Árbol de la vida está categorizada. Hay instituciones que están categorizadas y tienen relación directa con PROFE Nación, les paga la Nación. Hay otras instituciones que no están categorizadas que están directamente relacionadas con nosotros y les pagamos nosotros”, diferenció Salravia.

En este sentido, Saravia remarcó que la Nación es la que les debe. “Son deudas de PROFE Nación, no de la unidad de gestión local. En este caso puntual, a las no categorizadas, les pagamos nosotros. Ahora hay un plazo hasta el 30 de septiembre para que las que no estén categorizadas lo hagan, cumplan todos los requisitos y les pague Nación”, dijo.