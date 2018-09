Alejandro Lerner: “Todo a Pulmón invita a renovar la actitud en tiempos difíciles”

El próximo 5 de septiembre, los salteños podrán revivir el histórico concierto de "Todo a Pulmón", disco que consagró a Alejandro Lerner y que cumple 35 años desde su aparición. Si miramos para atrás y contextualizamos su disco, debemos situarnos en 1983. Comenzaba a debilitarse el Proceso Militar y el rock empezaba a surgir como un movimiento de opinión y rebeldía cada vez más fuerte ante la violencia y opresión imperante. En aquel contexto histórico, Lerner presentó su disco "Todo a Pulmón" con dos conciertos a sala llena en el Estadio Obras, seguido de tres Gran Rex repletos.

Ante su aniversario número 35, el músico diagramó una gira en la que invita a revivir las canciones de aquel disco. La misma no sólo incluye destinos nacionales, sino que aspira a continuar por rutas internacionales que lo llevarán a Chile, Perú, Colombia, México, y Estados Unidos.

En diálogo con InformateSalta, Alejandro Lerner agitó el avispero de la ansiedad y anticipó que el show con el que llega a Salta “no es uno más”: “Vamos a salir de viaje todos los que estemos en el teatro, el público y yo también, a través de más de 30 años de repertorio, de canciones nuevas. Será un show de imágenes, con mucha música, con mucha emoción”. Ya de lleno, pensando en su propuesta de girar con un concierto que data de la década del ‘80, el músico añade: “Por supuesto que el espíritu es recordar algunos momentos del disco ‘Todo a Pulmón’, temas que tienen que ver con nuestra historia como ‘La isla de la nueva memoria’, una canción que yo empecé a cantar el 6 de abril de 1982, cuatro días después que empezó la guerra. Es un show fuertísimo, con mucha emoción, mucha polenta, mucha tecnología y mucha emoción”, explica.

Bucear en la carrera de Alejandro Lerner nos lleva a recordar diferentes momentos de su producción asociados al contexto histórico en el que escribió sus mayores éxitos. ¿Cómo fue hacer música en tiempos difíciles?; Lerner tiene su respuesta: “Habiendo pasado cosas tan duras como la dictadura, uno mira la democracia y seguimos teniendo problemas, es un país que tiene su idiosincrasia en crisis. Desde que yo nací estamos en crisis. Yo siempre digo que una de las pocas cosas constantes en mi vida han sido las crisis y el programa del Zorro que veo en canal 13 desde que nací. Por alguna razón reaparece en mí y en mi corazón este espíritu de revancha, que no lo he perdido. No hubo concierto en el que no haya cantado ´Todo a Pulmón´ en estos 35 años. Creo que es una forma de renovar una actitud. Quiero decir, no importan cuántos años pasaron, no importan cuántos años tenés, los logros o los obstáculos,´Todo a Pulmón´es una actitud que nunca dejé que afloje”.

Justamente “Todo a Pulmón” es una de las canciones que se encuentra entre las 100 más representativas del rock nacional, según la Revista Rolling Stone y MTV. Este mérito despierta en Lerner su sentimiento de pertenencia a la historia musical argentina: “Esto es para mí formar parte de un clan al que yo anhelaba entrar cuando era chico. Yo entré al rock en 16 años, me pasé la mayor parte de mi vida conociendo el ambiente de gente que admiraba y con quienes crecí. Ahora grabamos una versión con grandes profesionales que aprecio y con los que tengo pedacitos de vida”, explica Lerner en relación a la nueva versión de “Todo a Pulmón” que grabó junto a diferentes artistas.

“León Gieco fue la primera persona con la que hice una grabación profesional, Sandra Mihanovich fue la primera intérprete de mis canciones, Axel, Abel, Lali, la Sole, toda esa gente que aprecio se sumó y fue maravilloso compartir esta emoción que terminó siendo una bomba atómica. Mirá lo que sucede cuando distintas generaciones, distintos estilos, distintas estéticas se juntan y exponen compromiso y amor a una cosa… Mirá lo que sucede”, recapitula el cantante en relación a esta nueva versión del tema que lo tiene cantando junto a sus colegas.

Gira y proyecciones

Esta semana, Alejandro Lerner llega al Norte del país para presentarse en diferentes salas, entre las que se encuentra nuestro Teatro Provincial. El cantante llega a Salta luego de agotar funciones en San Juan, Mendoza, Mar del Plata y el Gran Rex.

Al ser consultado por sus próximos pasos, Lerner opta por centrarse en el presente: “En mi corazón está todo pendiente, no importa el camino recorrido, importa el presente y para adelante. La canción que estas por venir, el concierto que está por venir, el proyecto, las aventuras. La idea es seguir con la gira y hay una invitación para ir a tocar a la Antártida, así que hay muchas cosas muy fuertes en agenda”, concluye.

Para agendar: Alejandro Lerner se presentará en Salta este miércoles 5 de septiembre, a las 21.30 hs. en el Teatro Provincial.

