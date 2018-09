Pruebas contundentes de las amenazas de remiseros a funcionarios de la AMT

La Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta, encabezada por el "Tucu" Bazán, fue denunciada por la AMT a raíz de una serie de amenazas y aprietes que vienen sosteniendo para la obtención de licencias.

Al respecto, Federico Hanne manifestó que "no vamos a permitir esas extorsiones y amenazas. El tema de las licencias es algo que hay que reveer, la relación entre agencieros y los trabajadores necesita una regulación, pero esto no se puede hacer de la manera que lo están planteando. No se puede apagar el fuego con nafta".

Por eso decidieron concurrir a la Justicia por las amenazas que se conocieron a través de audios de WhatsApp y publicaciones en redes sociales, donde incluso se daban a conocer las direcciones de los domicilios de trabajadores de la AMT para decirles a sus compañeros que tenían que ir a buscarlos y pegarles un tiro.

"Acá lo que se está pidiendo es un manejo arbitrario de licencias por parte de este grupo, pero no vamos a ceder a la extorsión de nadie. Entendemos el planteo de fondo, lo venimos trabajando pero no vamos a dejar a los salteños de rehenes y si hay cortes de calles la Justicia debe actuar" dijo contundente Hanne.







Audios también: escuchalos

“Venimos a solicitar la protección, el acompañamiento de la fuerza pública para los trabajadores. Recibieron amenazas de muerte, advertencias de ir a buscarlos a sus casas para matarlos y tirarlos al río, esto es grave, nos preocupa. Queremos a los responsables frente a la justicia”, dijo Hanne.