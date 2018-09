Organizaron un 15 solidario por WhatsApp y le cumplieron el sueño a una joven

No hay nada mejor que sentir el apoyo de la gente que uno quiere, cuando está atravesando un momento difícil. Y qué sorpresa cuando ese abrazo llega de la gente que menos lo esperas.

Esta es la historia de un grupo de jóvenes que sin conocerse se organizaron para realizarle la fiesta de 15 a una niña de una familia muy humilde, que soñaba con celebrar su cumpleaños junto a sus seres queridos.

Todo comenzó el pasado 25 de agosto, cuando un chico, Juan, utilizaba los grupos de Facebook para saludar a su hermanita, Rita, por su cumpleaños, y a la vez pedía la ayuda de todos para poder celebrarlo. Jamás imaginó que esa ayuda llegaría tan rápido, y que lograrían el fiestón que entre todos hicieron.

La publicación consiguió miles de mensajes y entre todos a los que llegó, comenzaron a organizarse en grupos más reducidos, que terminó con "Los 15 de Rita" en WhatsApp; donde 35 personas que no se conocían comenzaron a movilizarse y en sólo 7 días consiguieron todo lo que necesitaban para la celebración.

Rita es una niña con sueños, pero su deseo por la fiesta de 15 iba más allá de tener la tradicional fiesta: sus padres no podían organizarle el cumpleaños no sólo por una cuestión económica, sino porque además luchan con graves problemas de salud.

"La incertidumbre de no saber si al año iban a poder estar con ella nos incentivó a hacer hasta lo imposible porque Rita pase su cumpleaños como ella quería, con quien ella quería: sus papás", relata Patricia, una de las organizadoras, a Diario Panorama.

Así empezó la aventura de conseguir desde el salón, hasta el vestido, el maquillaje, las fotos, la comida, la bebida, el sonido, la torta, la cadena de 15, el cotillón, y todo, absolutamente todo fue conseguido por la voluntad de quienes lo donaron.

El día tan esperado fue el sábado 1 de septiembre, y se realizó en el salón frente a la placita del barrio 8 de Abril. Rita pensaba que iba a una cena en la casa de una de sus hermanas, pero le taparon los ojos, y lo siguiente que vio fue a todos sus familiares y amigos reunidos en un salón decorado por y para ella.

"Nos lloramos todo en ese momento; no había nadie que no se haya emocionado cuando ella entró", recuerda Patricia. "Nos mirábamos entre todos, no podíamos creer todo lo que conseguimos personas que no nos conocíamos en sólo 7 días, fue muy emocionante", continúa.

El salón se encontró con 100 invitados, 5 tortas, la cumpleañera con un bello vestido, y la fiesta se desarrolló sin ningún problema hasta el final. Los organizadores colaboraron con los mozos, y Rita y su familia pasaron una gran noche.

Además de la fiesta, uno de los mejores resultados de la aventura fue el grupo solidario que se armó; ahora, esas 30 personas que terminaron con una hermosa relación continuarán ayudando a cumplir sueños a las personas que más lo necesitan.