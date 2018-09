Postergan el debate por las antenas en el Concejo Deliberante

Esta tarde, el Concejo Deliberante decidió aplazar el debate en particular del proyecto que buscaba facilidades para la colocación de antenas de telefonía celular en la ciudad. Si bien la semana pasada fue aprobado en general, todavía restaba su tratamiento en particular.

Debido a un quiebre en el consenso del oficialismo, se terminó aprobando por unanimidad una segunda iniciativa que permitirá discutir más el tema y crear una comisión específica para ello. La misma estará integrada por un miembro de cada bloque político. “Este proyecto nunca tuvo consenso. El bloque Memoria y Movilización lo dijo desde el primer momento. Hemos manifestado que se necesitaba más análisis para garantizar la seguridad a los vecinos” indicó la concejal Jaqueline Cobos.

Además, Cobos aseguró que a través de un articulado en el reglamento del Concejo Deliberante se logró aplazar y crear una comisión especial para discutir el emplazamiento de antenas de telefonía celular en la ciudad.

“Seguimos regidos por la normativa anterior del 2001 y este proyecto no está vigente solo fue aprobado en general y en particular no. Esto fue un pedido del oficialismo. El consenso no tiene que ver con la aplicación de un número, han advertido que el tema necesitaba más trabajo y seriedad” agregó la edil de Memoria y Movilización.