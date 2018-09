Las explicaciones de Martinelli por la denuncia contra Chibán

El conflicto que se inició durante la campaña electoral del 2017 cumplió con su última etapa en la Cámara de Diputados. El diputado Héctor Chibán había sido acusado por la Fundación Cintia Fernández de “encubridor de crímenes”, por lo que, solicitaba la expulsión del legislador provincial.

“Hemos trabajado sobre la denuncia que se efectuó sobre el diputado Héctor Chibán. No hay méritos para trabajar sobre el artículo 123 de la Constitución Provincial por una cuestión de temporalidad. Los dichos que se le adjudican al diputado en aquel momento candidato Chibán estaba fuera del rol que hoy representa, que es el de diputado de la provincia” indicó el miembro de la comisión de Legislación General, Guillermo Martinelli.







Además, explicó frente a sus pares que no han podido munirse de las pruebas sobre los dichos de Chibán prometía dar a conocer una vez asumido el cargo datos de un homicidio en el que estarían involucrados funcionarios. Sin embargo, Martinelli no dejó de realizar la reprimenda en el orden político.



“Esto no significa que la Cámara no tenga que observar la conducta de los diputados, debe ser adecuada cuando son candidatos para que la sociedad no se confunda, no es a cualquier precio que uno ofrece ser candidato, es al precio justo, a lo que corresponde, al valor de la palabra y de la acción y que los hechos serán después los testigos del cumplimento” agregó el legislador provincial.

En este marco, destacó la lucha por justicia que encabeza la fundación Cintia Fernández. “Habían entendido ellos que el diputado en ese momento candidato Chibán, les había dicho que cuando él tenga fueros iba a decir qué funcionarios están vinculados a algunos de esos crimenes. Cuando le pidieron esto el diputado ya diputado dijo que no se le había interpretado en su contestación a esta Cámara, que él se refería a una situación diferente del Norte de Salta que tiene que ver con el intendente Cuenca” explicó.