Sáenz adujo "motivaciones políticas" en el reclamo de cementerios municipales

Como ya lo habían anticipado, empleados de los cementerios San Antonio de Padua y La Santa Cruz, marcharon ayer hacia el Centro Cívico Municipal para hacer escuchar sus reclamos. Además de mejoras estructurales y edilicias, piden que parte del dinero que se recauda en las necrópolis, sean reintegrados para el mantenimiento.

Ante esto, el intendente Gustavo Sáenz criticó la medida de fuerza. “El país está en una situación compleja. Nosotros tenemos los sueldos al día, hemos dado los aumentos correspondientes, hemos puesto toda la voluntad del mundo. Sabemos que no son todos los empleados del cementerio. Son algunos motivados muchas veces por cuestiones políticas”, manifestó durante su programa de radio en FM Aries.





El jefe comunal remarcó que las áreas municipales competentes ya están trabajando con los sindicatos que nuclean a los trabajadores, por lo que no comparte la modalidad de la protesta. “Creo que la solución se les puede dar a todos, pero en un marco de diálogo, buscando soluciones. Creo que no va más la política de los bombos, de presionar. En este municipio, hace dos años y medio, hemos modificado un montón de cosas, hemos dignificado al trabajador municipal, hemos comprado un montón de maquinarias, hemos dado indumentaria”, señaló.





En este sentido, Sáenz consideró que los trabajadores son convocados por sectores políticos para provocar incidentes: “Lamento muchísimo que estén guiados por ciertos intereses. Los conozco a todos, sé quiénes son y sé qué intereses buscan. Nosotros somos empleados de la gente y tenemos que seguir trabajando y poner el hombro esta difícil situación que están trabajando todos los salteños”.