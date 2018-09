Por la devaluación y conflictos en Bolivia, coquear se convirtió en un lujo

“Aumentó la luz, el gas, el colectivo y ahora hasta la coca”, se escucha refunfuñar a un hombre mientras arma un acullico. Luego paga a regañadientes y le agrega un poco de ‘bica’. “Es para que le salga bien el jugo, sino la mastico”, me dice al pasar, mientras espero para hablar con el vendedor, quien se apura en agregar “lo entiendo, pero no depende de mi”.

Con una gorra que lo protege del viento y el fuerte sol de un invierno casi primaveral, señala que la suba está motivada principalmente por los conflictos en Bolivia. “Esto ya pasó antes, el tema viene con los que sacan la hoja coca, los ilegales, hubo un violento enfrentamiento con la policía, que dejó muertos, y los gremios hicieron paro, cortaron todo”, explica, a lo que se suma, según medios del vecino país, el rechazo a la ley que limita la siembra de hojas de coca. “Los que traen a Salta, te traen menos”.







Otra de las razones es la devaluación y el aumento del combustible. “El cambio no nos favorece, 5.50 pesos argentinos son $1 de ellos, entonces va poca gente a buscar cosas, no conviene, porque el viaje sale caro. Además ellos no quieren el peso nuestro porque no les rinde y quieren dólares”, explica. Los datos de la realidad no lo contradicen, puesto que en agosto último, el peso argentino se devaluó un 35 % respecto del dólar, con una fuerte suba en la última semana.

La buena noticia, si se quiere, es que el consumo no disminuyó, o solo un poco. “No bajó el consumo, cuando falta coca, la gente te paga lo que sea”, sostiene. Sus dichos son reafirmados por otros negocios distribuidos en los distintos puntos de la ciudad. “La verdad es que bajo un poco pero siguen consumiendo, es como los cigarros, aumenta el precio, pero el que tiene el hábito sigue comprando”, nos cuenta la encargada de un local céntrico.

Los precios

En barrio Tres Cerritos, la bolsa de coca seleccionada vale $60 (30 gr.) y $100 (50 gr.). Hace una semana, se vendía a $50 y $80, respectivamente. En tanto, el valor del kilo asciende a $1700. En el caso de la común, los 25 gr. valen $30 y los 50 gr. $60. La semana pasada se comercializaba a $25 y $50. El precio del kilo es de $1400, es decir, $350 el 1/4.







En Parque Belgrano, se manejan valores similares. El ¼ de común sale $330 y el ¼ de seleccionada $450. Antes la seleccionada salía $300. "Aumentó un montón", nos dice un cliente.

Sobre la ruta, en barrio Chachapoyas, se vende $340 el ¼ de común. Hace 10 días salía $230. “Hasta el martes vendí a 300 pesos pero aumentaron los costos y estaba yendo a pérdida, yo vivo de esto, tenés que gente que piensa que la subís porque querés ganar más y no es así, pero es lógico, a todos les cuesta ganar el mango”.







En zona centro, una bolsa de hojas de coca de 25 gramos que salía $30 ahora sale $45. En tanto, la seleccionada de 25 gramos que salía $50, ahora está $55. No comercializan por kilos.

En tanto, en el Mercado Cofruthos, en zona Sur, está quizás el precio más económico. Todavía se puede encontrar el 1/4 de común a 300 que la semana pasada costaba 250. La seleccionada sale $400.