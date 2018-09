ATSA en alerta por falta de pago a trabajadores de Sanatorio El Parque

Sin acuerdo, la audiencia de conciliación entre ATSA y el Sanatorio El Parque pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 11 de septiembre a las 18 en la Secretaría de Trabajo.

Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario general de ATSA Eduardo Abel Ramos, miembros de comisión directiva, asesores letrados de esta organización, delegados, un número importante de trabajadores del nosocomio y representantes del Sanatorio El Parque.

“Los trabajadores se encuentran atravesando una difícil situación, por cuanto a la fecha sólo se les abonó el 20% del mes de Julio, se adeuda completo el mes de Agosto, 6 medios aguinaldos y liquidaciones no acordes a la escala salarial” indicó Ramos.

Además, el secretario general de ATSA señaló: “sabemos que nos encontramos atravesando momentos difíciles, pero lo que sucede en el Sanatorio El Parque, no sucede en el resto de las Clínicas de la provincia (salvo muy raras excepciones). El salario del trabajador es la única fuente de ingreso genuina para hacer frente a las necesidades del grupo familiar y ni siquiera esto conmueve a la patronal que hoy una vez más se desinteresó por darle una solución al conflicto”.







Por otra parte, Ramos explicó que hay trabajadores no registrados, que se no entregan recibos de sueldos, que se realizan despidos sin justa causa, hay carencia de insumos, persecución laboral, negativa a entregar certificados de servicios para jubilación y suspensiones injustificadas.

Paralelo al reclamo laboral que realiza ATSA también se encuentran a la espera del pago de $2 millones y medio que fueron descontados al trabajador y no abonados a la Obra Social. No obstante ello, el gremio continuará con la prestación de los servicios de atención médica a los trabajadores y sus familias y solicitó que esta deuda a la Obra Social, no sea un impedimento para normalizar el pago a los trabajadores.

De esta manera, si en el próximo encuentro no se logra un acuerdo, ATSA convocará a una asamblea para informar esta situación quedando liberada para realizar las medidas de acción directas que crea necesarias sin descartar paros ni movilizaciones.