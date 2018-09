Refuerzan los controles a comercios para evitar la especulación de precios

En medio de la incertidumbre económica que atraviesa el país, desde Defensa al Consumidor están reforzando los controles en supermercados, mayoristas y comercios, a fin de evitar la especulación con la venta de productos y la remarcación de los precios.

En diálogo con Multivisión (Canal 9), el secretario del organismo, Carlos Morello, indicó que desde su área “estamos reforzando los esfuerzos para que no haya especulación de sacar los precios o los productos de las góndolas”. Del mismo modo aseveró que “una de las obligaciones fundamentales es exhibir los precios, los vecinos deben saber los precios para decidir si les convienen o no, deben estar en la vidriera o dentro del local”.

También puntualizó que “si el comercio está abierto y la mercadería exhibida, te la está ofertando y vos la podés comprar; si uno quiere comprar algo, no está el precio pero lo querés llevar, no te pueden decir que no, porque el producto está exhibido”.

Morello recalcó que “si el producto está exhibido y no te lo quieren vender, hay que denunciar; si está el precio exhibido pero no está el producto, también hay que denunciar, eso es una infracción”.

El secretario aseveró que, si bien los comerciantes tienen el derecho de poner el precio que consideren adecuado, siempre deben de exhibirlo. “Prevemos que el comerciante respete al consumidor y castigar al que no cumple”, añadió.

Finalmente hizo hincapié en los controles que vienen efectuando tras la última corrida cambiaria. “No hemos encontrado problemas graves, encontramos normalidad, (pero los precios) se han remarcado mucho durante el viernes, en algunos mayoristas lo hicieron hasta cinco veces”, concluyó.