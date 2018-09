Una estudiante será coronada mañana como la nueva reina de Capital

Restan ultimar tan solo unos detalles para lo que será la elección de la Reina de los Estudiantes de Capital. La nueva soberana será elegida mañana, sábado 8 de septiembre, a partir de las 19 horas en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.

Al respecto, Daiana Ovalle, titular de la Dirección de Acción Ciudadana, explicó a InformateSalta que este año participarán 24 señoritas, quienes durante la tarde de hoy realizarán el reconocimiento de la pasarela previo al ensayo general de mañana.

Además, la funcionaria municipal adelantó que el evento, que se extenderá hasta las 1 de la mañana, contará con shows en vivo de robots led, DJ, Dany La Voz y la Agrupación Santa Fe. “Las chicas eran tres pasadas, la primera auspiciada por Dagun, ropa deportiva; la segunda es de 47 Street, sport elegante y la tercera pasada de gala, con vestidos. Las dos primeras van por cuenta de la Municipalidad,” dijo a este medio.



En cuanto a los cuestionamientos por parte del Observatorio de Violencia contra la mujer, Ovalle consideró que el organismo no tiene injerencia en la organización. “Uno no puede pedir de la noche a la mañana la erradicación de un evento tan ancestral y tan instalado en los jóvenes, me parece que se tiene que hacer un trabajo previo, con tiempo de anticipación, teniendo todas las voces en cuenta,” opinó.

En este sentido, contó que en su respuesta al Observatorio propuso una mesa de diálogo de todos los sectores involucrados, inclusive los centros de estudiantes. “De todos los sectores que por ahí buscan erradicar este tipo de certámenes, la única que presentó una alternativa para empezar a cambiar, he sido yo y lo hice en el mes de marzo ante el Ministerio de Educación, con un proyecto de reforma en el formato de la elección,” destacó.

Las modificaciones pretenden que el certamen incluya e integre a todo el estudiantado, dejando de lado la pasarela, “el rey o la reina” para elegir embajadores de la juventud. “Se incluye a todo aquel joven que se sienta capacitado para representar a su colegio, a través de cualquier don, de cualquier destaque que tenga, puede ser canto, baile, oratoria, que los chicos llevan adelante una campaña con propuesta, que se postulen y que a fines de agosto, primeros días de septiembre sean elegidos democráticamente mediante cuartos oscuros, con urnas,” concluyó.