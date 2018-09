Sin nombrarlo, Cinthia Fernández habló con dureza de su ex Matías Defederico

Cinthia Fernández debutó en “Bailando 2018”, donde no pudo nombrar a su ex Matías Defederico, pero se encargó de manifestar cuál es el motivo de su enojo con las declaraciones de él.

En la noche del viernes, la primera pareja en salir a la pista de "Bailando 2018", de "ShowMatch" (El Trece) fue la integrada por Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber. Por cuestiones legales con su ex marido, Cinthia no pudo nombrarlo. "Lo digo yo: Matías Defederico, Matías Defederico, Matías Defederico", manifestó Marcelo Tinelli, quien no tiene ningún impedimento judicial para pronunciar al aire el nombre del futbolista.





"No puedo no quiero y no me interesa hablar de mi ex pareja", le explicó Cinthia a Ángel De Brito. El periodista quiso saber si le molestaba que él hubiera dicho públicamente que ella le había sido infiel. "De todo lo que él dice de mí me molesta que, aunque yo sé la mujer que soy, el día de mañana les voy a tener que dar explicaciones a mis hijas", respondió Cinthia. Y agregó: "Si yo quisiera le haría un juicio por esas declaraciones, pero no me interesa perder tiempo ni plata. Sólo me molesta ese tema por mis nenas".

En cuanto a la ausencia de las nenas en el estudio, Fernández explicó que no tiene prohibición judicial alguna para llevarlas, pero que esta vez no pudo ser por el horario: "ShowMatch" salió en vivo a las 22.37. sin embargo, Prometió que la primera vez que le toque bailar en una gala grabada, irá con sus hijas para que se diviertan, como antes, jugando con Marcelo Tinelli.

Después de esa previa, Cinthia y Gonzalo Gerber hicieron su coreografía de música disco.

Puesta a responder de qué trabaja su actual novio, Cinthia contó que es el dueño de "El palacio de la oportunidad", "es un shopping en Rosario", explicó. Lo increíble fue que un rato después, Laurita Fernández se indignó al descubrir que en el sitio web de dicha empresa utilizan fotos de ella para promocionar los productos sin que nunca la hayan contratado con ese fin ni le paguen por el uso de su imagen. "Les va a costar muy caro", amenazó la integrante del jurado.

Hacia el final del programa, Laurita le propuso a "El Palacio de la oportunidad" que para "reparar el error", done mercadería para instituciones solidarias que lo necesiten.

La segunda pareja en salir a la pista fue la de Marcela Baños y Matías Payén. "No lo puedo creer: ¡Llegamos!", gritó Marcela apenas salió a la pista.