Hugo Moyano: "Si no hay otra mejor, Cristina Kirchner será la candidata del peronismo"

En el ojo de la Justicia por sus manejos y negocios en el gremio de Camioneros y el Club Independiente, el sindicalista Hugo Moyano se hizo sin embargo tiempo para hablar de política, en la misma semana en la que aseguró que el presidente Mauricio Macri "tiene ganas de rajarse", informó Infobae.com





Entrevistado por el periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre, Moyano postuló a Cristina Kirchner como candidata para el peronismo en las elecciones presidenciales de 2019: "Si no hay otro candidato que esté en condiciones tendrá que ser ella", dijo el sindicalista y, tras contar que estuvo con la ex presidente en un acto de SMATA, añadió: "Estamos haciendo un gran esfuerzo para unir al peronismo…".

Moyano dijo que hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, pero admitió que la última carta contra el macrismo podría ser la senadora Kirchner, aunque pidió "no apresurar los tiempos". Además, después de haber afirmado que Macri "tiene ganas de rajarse, el líder camionero negó que busque desestabilizar al Gobierno, aseguró que "todos queremos que termine el mandato", pero volvió a la carga con lo mismo: "A mí me transmitieron eso unas personas cercanas al gobierno. En una oportunidad me dijeron que la mitad se quieren rajar y la otra mitad tienen miedo. Mauricio Macri se quiere rajar porque no tiene capacidad para resolver los problemas".

Mientras es investigado por extorsión, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y lavado de dinero-, Moyano dijo que "si estuviera preocupado por las causas judiciales, andaría arrastrándome como una víbora", y atribuyó las denuncias a sus posiciones políticas.

La postulación de la hoy senadora Kirchner para 2019 llega en la misma semana en que la ex presidente volvió a ser noticia de las páginas judiciales: debió presentarse en los tribunales de Comodoro Py por séptima vez ante el juez Claudio Bonadio, en esta oportunidad por la causa de los cuadernos de la corrupción K, que la tiene como imputada.

Además, en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K", el juez federal Sebastián Casanello la citó a indagatoria para el próximo 18 de septiembre, mientras que en los próximos días el Tribunal Oral Federal 4 fijará la fecha de inicio del juicio por una parte de esa causa, aquella que investigó el presunto lavado de dinero del empresario detenido Lázaro Báez y a otras 24 personas. Fuentes judiciales le adelantaron a Infobae que el proceso comenzará a fines de octubre, el 23 o el 30, y durará cerca de ocho meses.

Kirchner se encuentra además a la espera de los juicios orales por las causas por la firma del Memorándum con Irán y por los desmanejos con el dólar futuro durante su gestión.