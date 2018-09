Las cartas de San Martín y de Yrigoyen que tenía Cristina Kirchner provendrían del mercado negro

La carta de 1835 del general José de San Martín y el escrito del ex presidente Hipólito Yrigoyen hallados durante el allanamiento en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate provendrían del mercado negro de documentos históricos.





Así lo aseguró el director del Archivo General de la Nación (AGN), Emilio Perina, a quien la Justicia le entregó los archivos el último jueves.

"Todo indica que las cartas de San Martín y el documento de Yrigoyen que la justicia sustrajo de la casa de la ex presidenta y que se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación son auténticos y que provienen del mercado negro", dijo Perina.

En diálogo con Infobae, el titular del AGN adelantó que ahora deberá hacer un rastreo "que no será fácil" para determinar el origen de los escritos, aunque el expediente de Yrigoyen "claramente es del mercado negro porque sabemos que estaba en custodia del archivo de la Policía Federal".

Según trascendió, el archivo hallado durante los allanamientos que el juez Claudio Bonadio ordenó en la propiedad de CFK en El Calafate por la causa de los cuadernos es un prontuario del ex presidente radical, con las actividades desde el año 1906 al 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche que lleva la inscripción "Prontuario H. Yrigoyen digitalizado".

En cuanto a la carta que San Martín le escribió al líder independentista chileno Bernardo O'Higgins en 1835, Perina no tiene plena certeza de que haya estado previamente en el AGN, aunque dijo: "Que haya estado en poder de Cristina, la verdad, es un papelón. En democracia no se justifica que un Presidente posea una pieza así. No me animaría a decir que se lo robaron del Archivo, no, porque aquí se les pone un sello a cada documento que ingresa, por lo que debería tenerlo".

"Son documentos que pueden llegar a valores insospechados. Nunca falta ese loco capaz de pagar cientos de miles por ver una carta firmada por San Martín. No me sorprendería que se pague un millón de dólares", había dicho Perina días atrás, en una entrevista con Clarín.

El director del Archivo, además, adelantó que creará una suerte de Fondo de Colección de Materiales Recuperados con la colaboración de Interpol para evitar el tráfico ilegal de documentación histórica en la Argentina.